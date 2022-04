Comment obtenir une bourse de 15 mille pesos pour enseigner l’espagnol en France

Clôture des inscriptions par appel le 11 mars (Photo : Ambassade du Mexique en France)

Secrétaire de l’instruction publique (SEP), en collaboration avec le ministère français de l’Éducation nationale, a lancé un appel aux personnes de nationalité mexicaine intéressées par donner des cours d’espagnol et partager culture mexicaine.

Que Programme d’échange mexicain-français pour l’enseignement des langues L’objectif est que les boursiers renforcer leur développement professionnelencourager la diffusion de la culture et de la langue dans les établissements d’enseignement.

En quoi consiste la bourse ?

Les bourses seront attribuées par la Direction générale de la politique de l’éducation, des meilleures pratiques et de la coopération (DGPEMPC), le bénéficiaire recevra un paiement annuel de 15 mille pesos pour un transfert vers la France, ils apporteront leur soutien 3 mille pesos pour les services français de l’assurance maladie et de la sécurité sociale, ainsi qu’un rémunération mensuelle depuis entre 770 et 785 euros, ce qui selon le taux de change du jour est 17 mille 982,70 pesos.

Quelles activités seront réalisées ?

* Collaborez en tant que Maître assistant ou professeur ordinaire d’espagnol dans une académie française.

* Faire, construire activités d’enseignement aux niveaux primaire, collège et lycée.

* Ce jour là 12 heures par semainel’échange aura lieu 7 mois: du 3 octobre 2022 au 28 avril 2023.

Conditions pour une bourse d’échange en France

* Être citoyen mexicain.

* Moins de 30 ans.

* Avoir un baccalauréat titre d’emploi.

* Kon niveau intermédiaire du français.

* Ceux qui ont été bénéficiaires du programme d’échange DGPEMPC au cours des deux derniers cycles ne pourront pas demander un échange pour l’enseignement des langues.

* La DGPEMPC a indiqué que les candidats « doivent payer les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture appropriés pour mener à bien le processus » visa français à Mexico et participer à la journée d’information du cycle d’échange en cours ».

Étapes pour s’inscrire au programme d’échange

* Les candidats doivent créer un compte sur la page SEP International Scholarship Administration System (SABJE).

* Ensuite, connectez-vous pour télécharger les éléments suivants Documents numérisés au format PDF et avec une taille maximale de 2 mégaoctets :

* Formulaire de candidature (DOSSIER) à signer.

* La lettre d’acceptation des exigences et critères de sélection est signée de la même manière.

* UN exposé des motifs Pour postuler à une bourse, un minimum de deux pages et un maximum de trois, doit être rédigé en espagnol et indiquer si vous avez déjà été bénéficiaire du programme DGPEMPC, toutes les feuilles doivent être signées.

* Par écrit, il faut répondre à la question de savoir comment vous appliquerez les connaissances acquises en échange à votre retour au Mexique ? Et à propos avantages d’enseigner l’espagnol et la culture mexicaine en France.

* Copie du diplôme ou de la licence professionnelle, passeport en cours de validité, diplôme agréé DELF B1 ou B2, ou DALF, format original du casier judiciaire, certificat médical délivré par un organisme public ou la Croix-Rouge, ainsi qu’une copie attestant expérience en enseignement Langue.

* Perdu résultats ils seront révélés ce jour-là 31 mars sur la page https://www.dgpempyc.sep.gob.mx/6_con_mfr.html.

