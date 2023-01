Le rap me donne un coup de pied, le chant de gorge mongol m’apaise, dit le Turc

Dans quoi ont-ils investi, quel a été leur premier emploi, où aimaient-ils aller pour bien manger ou quel a été le plus gros gâchis qu’ils ont eu dans leur carrière ? Dans le cadre du format Karlínské 20, nous avons interrogé des personnalités intéressantes non seulement dans les affaires tchèques à ce sujet et plus encore. Une série de questions et de réponses aborde des choses que vous seriez normalement en mesure de lire avec nous d’une manière non conventionnelle et donne un aperçu de leurs réalisations professionnelles. Pourquoi Karlinski ? Parce que c’est précisément dans ce quartier, où nous sommes également basés, que se résolvent souvent des questions auxquelles on ne peut répondre nulle part ailleurs à Prague.

Ce temps Karlínských 20 répond Rasty Turek, un entrepreneur slovaque vivant aux États-Unis, où il a fondé plusieurs startups. Pex, qui fournit une assurance aux plateformes de contenu contre la violation du droit d’auteur, a été le plus réussi. Laquelle de ses voitures est sa préférée actuellement ? Quelle marque de chaussures (in)connue porte-t-il ? Et pourquoi les enfants à l’école dépensent-ils de l’argent sur place au lieu de leur acheter le déjeuner ?

A quelle heure vous couchez-vous et combien de temps dormez-vous en moyenne ?

Selon Oura, je dors entre 1h45 et 2h45 et dors en moyenne 5h47.

Quelles applications de votre téléphone ouvrez-vous immédiatement après votre réveil ?

Mail, Messages, Slack, Twitter. Dans cet ordre. Mail afin que je puisse voir quels problèmes de travail externes doivent être résolus. Messages pour communiquer avec la famille et les amis. Slack pour le travail interne. Et Twitter pour un aperçu mondial.

L’outil le plus important sur votre téléphone et votre ordinateur ?

Carnet. J’écris beaucoup de notes chaque jour. Je l’ai lu souvent pour mieux me souvenir de ce qu’il contenait.

Quel appareil utilisez-vous le plus ?

iPad Pro. Je n’utilise pratiquement rien d’autre. J’ai également écrit le code directement sur l’iPad.

Quels vêtements portez-vous le plus ?

Chaussures de course, short et tee-shirt. Quand il fait plus froid, un jean.

Et les chaussures ? Avez-vous un modèle de basket préféré ?

Brooks.

Photo : Nguyen Lavin/CzechCrunch Rastislav Turek, fondateur et directeur de la startup Pex

Cinq choses que vous ne pouvez pas perdre de votre sac à dos ?

Différents types de câbles pour que je puisse recharger tous les appareils que j’emporte avec moi. Et puis Kindles, iPads, cartes de crédit et passeports.

Nommez un livre que vous recommanderiez à tout le monde de lire.

Choisir un livre est toujours très difficile. Le livre que je veux relire est Papillon par Henri Charrière. C’est un livre sur le courage qui me remonte toujours le moral.

Quel film ou série pouvez-vous regarder des milliers de fois sans vous ennuyer ?

L’homme de la terre. Je l’ai regardé une cinquantaine de fois et je vérifie encore tous les quelques mois.

Quelle musique écoutez-vous pour vous détendre ? Et qui te botte sinon ?

Aujourd’hui, j’écoute du hip-hop des années 90 pour un petit coup de pied. Chant de gorge mongol relaxant.

Vous abonnez-vous régulièrement à des chaînes YouTube ou à des podcasts, c’est-à-dire des newsletters ?

Je ne suis pas abonné. Toutes les informations me parviennent sporadiquement via Twitter.

Quelle nouveauté high-tech aimeriez-vous avoir dans votre salon à la maison, mais vous ne l’avez pas encore là ?

Mur par Samsung.

Quel type de voiture garez-vous dans votre garage ?

J’en ai quelques uns. Mon préféré actuel est le Tesla Model S Plaid.

Où aimes-tu aller pour bien manger ?

Viande à New York

Comment avez-vous fait votre première argent?

En achetant et en vendant des autocollants Disney. J’ai acheté tous les autocollants des kiosques à un kilomètre de l’école. Chaque ensemble contient cinq autocollants et coûte vingt couronnes. Je les ai ensuite vendus un par un pour cinq couronnes pièce, faisant un profit de cinq couronnes par ensemble. En trois mois, j’ai gagné près de 1 500 couronnes, jusqu’à ce que les parents commencent à se plaindre que leurs enfants n’achetaient pas de la nourriture, mais mes autocollants.

Quel est le travail le plus bizarre que vous ayez jamais eu ?

Malheureusement, je n’ai pas d’histoire ici.

Vous investissez ?

J’ai de nombreux investissements dans de nombreuses catégories. J’investis assez activement dans les startups. Mes plus gros investissements sont Hopin, Flexport, Figma, Andela, Deel et Andruil. J’ai acheté certaines franchises Chick-n-fill et Orangetheory. Mes amis et moi avons acheté une petite chocolaterie. Et j’ai aussi des investissements publics. Mon plus gros investissement personnel est Meta en ce moment.

Le meilleur conseil commercial que vous ayez jamais reçu ?

N’écoutez pas les conseils de personnes qui ne l’ont pas essayé eux-mêmes.

Quel a été le plus gros échec que vous ayez rencontré dans votre carrière professionnelle et dont vous vous souvenez maintenant avec le sourire ?

Perte de dix millions de dollars.

Qui en République tchèque vous inspire ?

Jan Barta.