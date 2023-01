Adieu légende. Sagan est sur le point de dire au revoir à la route et de passer au VTT, il veut aller aux Jeux olympiques

« Le moment est venu. J’ai décidé que ce serait ma dernière année dans les courses WorldTour. Ensuite, je veux me préparer pour les courses de VTT aux Jeux olympiques », a déclaré Sagan lors d’une conférence de presse le lendemain. a perdu sa 122e victoire en carrière professionnelle. Dans la quatrième étape de la Vuelta San Juan, il a terminé deuxième derrière le Colombien Fernando Gaviria au sprint massif.

« J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière en VTT parce que je l’ai commencée. Je suis content parce que je fais quelque chose que j’aime vraiment », a déclaré Sagan, qui a un contrat avec l’équipe française de deuxième division TotalEnergies. . Dans le passé, il a couru pour les écuries d’élite de Bora-hansgrohe, Tinkoff, Cannondale et Liquigas.

Selon lui, il apparaîtra également dans la course sur route l’année prochaine, mais seulement limité. « C’était important pour moi de passer du temps avec mon fils Marlon et de voir la vie sous un angle différent, pas seulement en tant que cycliste. Je n’ai jamais rêvé de courir ou d’être un coureur professionnel avant l’âge de 40 ou 50 ans. Je pense que le moment est venu. Et si je peux terminer ma carrière à Paris aux JO, ce serait formidable », a déclaré le champion du monde 2015-2017.

Chez les motards, il a déjà participé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Il est également champion du monde de VTT et champion d’Europe junior.

Selon lui, il n’a pas décidé de retourner sur le terrain car il voulait gagner une médaille. « C’est plus ce que je veux faire. Je n’ai plus la pression si je gagne ou si je perds. Bref, je veux finir ma carrière en VTT et l’année prochaine ce seront les JO. Mais je le veux pour moi, pas pour quelqu’un d’autre », a déclaré Sagan.