Le Printemps de Prague dépeint des événements célèbres du point de vue d’un étranger. Livres audio gratuits

Ce roman offre un aperçu des moments clés de l’histoire tchèque du point de vue d’un écrivain britannique à succès. Cela nous amène à l’été 1968, à la période du Printemps de Prague et de la Guerre froide.

Une envie d’aventures de vacances amène deux étudiants d’Oxford, Eleanor et James, en Tchécoslovaquie socialiste. Ils se retrouvent soudainement dans un tourbillon d’événements, dont la base sera non seulement des événements politiques, mais aussi l’amour et la trahison.

Pendant ce temps, Sam Wareham, premier secrétaire de l’ambassade britannique à Prague, suit l’évolution du pays avec le cynisme d’un diplomate et la passion d’un jeune homme. Accompagnée de l’étudiante tchèque Lenka Koneckova, elle trouve son chemin dans le monde de la jeunesse tchécoslovaque, plein d’espoirs et d’idées nouvelles.

Rien ne semble impossible derrière le rideau de fer actuel. Cependant, la roue politique colossale continue de tourner en arrière-plan, le dirigeant soviétique Leonid Brejnev supprime Dubchek et l’Armée rouge se masse à la frontière.

Simon Mawer est un écrivain britannique vivant actuellement en Italie. Il a travaillé comme professeur de biologie pendant la majeure partie de sa vie, ne publiant son premier roman Chimera qu’à l’âge de trente-neuf ans. Il est également entré dans les romans The Glass Room, qui traite du sort d’une villa fonctionnaliste en Tchécoslovaquie, ou The Girl Who Fall from the Sky, dont l’intrigue se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale.

Livre audio lu par Jan Teplý et Robert Hájek.