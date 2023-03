Un jeune entraîneur sans licence a également troublé le PSG de Messi en Ligue française

Adolescent, l’Anglais Will Still adorait passer des heures à jouer à des jeux informatiques Manager de football, où il a pris le contrôle du club de football en tant que directeur général. Dans le monde virtuel, il gère le fonctionnement de l’équipe, de la sélection de la composition de base et de la planification des séances d’entraînement à la signature de contrats avec des sponsors, la fixation des prix des billets ou la recherche de jeunes talents. Il s’est dit un jour que s’il pouvait le faire sur un ordinateur, pourquoi pas dans un vrai club. Aujourd’hui, à trente ans, il est le plus jeune de tous les entraîneurs à travailler dans les cinq ligues les plus prestigieuses d’Europe. Son club de Reims, en France, n’a jamais perdu en douze matches consécutifs. Mais Still n’a pas de licence professionnelle, donc l’équipe doit payer de lourdes amendes pour chaque match.

Toujours entraîneur-chef du club du Stade Reims de Reims, en France, et se débrouillant très bien en première division là-bas. Il est invaincu même cette saison par le Paris PSG étoilé mené par Kylian Mbappé et Lionel Messi. Les deux duels entre clubs se sont soldés par un match nul.

Grâce à cela, l’équipe de la ville du nord-est de Paris est à la onzième place au milieu du classement après le milieu de la saison. Dans le même temps, rien dans la vie de Still jusqu’à il y a quelques années n’indiquait qu’il serait en compétition avec les équipes d’élite de la ligue française en tant qu’entraîneur. « Si quelqu’un me disait que j’entraînerais une équipe de première division française à trente ans, je lui demanderais de me frapper au visage. » il a écrit avec exagération Toujours dans le journal Garde.

Mais comme il l’ajoute, la vie peut devenir folle. « Je ne me suis jamais fixé d’objectifs. Je n’ai pas commencé à m’entraîner en pensant que je voulais entrer dans la ligue supérieure, je ne suis pas comme ça. Plus important encore, je veux en profiter. » Encore expliqué. Il a commencé à entraîner à l’âge de vingt ans, c’est-à-dire à une époque où les footballeurs sont généralement au début de leur carrière de joueur et ne songent même pas à devenir entraîneur.

« En fait, je ne suis pas le plus rapide. Il faut environ dix jours pour courir un cent mètres, » il expliqua Toujours pour l’Angleterre Courrier quotidien l’une des raisons pour lesquelles il a commencé sa carrière d’entraîneur. Il a obtenu une barre imaginaire à Reims en octobre, lorsque la direction a limogé l’entraîneur-chef Óscar García. En tant que remplaçant, l’Anglais de 30 ans dirigera l’équipe jusqu’à la fin de cette saison.

D’origine immigrée belge, Still a commencé comme entraîneur adjoint de l’équipe de jeunes de Preston, en Angleterre, en 2011, où il a pu puiser dans sa propre expérience de jeu informatique. « Il m’est arrivé que je jouais à dix heures du soir et je me suis dit que je jouerais encore un match. Au bout d’un moment, en regardant l’horloge, j’ai réalisé qu’il était quatre heures du matin et que je jouais encore. » il expliqua.

Les heures passées devant l’ordinateur ne font peut-être pas grand-chose pour sa santé, mais il a été démontré à maintes reprises qu’il applique avec succès l’expérience acquise en travaillant pour une vraie équipe de football. « Je sais que cela semble fou, mais les jeux informatiques sont juste réalistes », a déclaré En 2014, Still a déménagé en Belgique, le pays d’origine de ses parents. Et même là, il a montré qu’il avait l’étoffe d’un entraîneur. Il a commencé à travailler comme analyste tactique pour les adversaires de la deuxième division Saint-Trond, où il a joué dans sa jeunesse et les a aidés à atteindre la première division.

Il s’agit de Will Still, entraîneur du club de Ligue 1 de Reims. Il est devenu entraîneur à cause de son amour pour Football Manager, et il est invaincu en 12 matchs. Son équipe a été condamnée à une amende de 22 000 £ pour chaque match qu’il a dirigé parce qu’il étudiait encore sa licence professionnelle UEFA ! 😮pic.twitter.com/fTmnj3mMDu — Amazon Prime Vidéo Sport (@primevideosport) 30 janvier 2023

En 2017, son succès l’a aidé à occuper le poste d’analyste puis d’entraîneur adjoint dans l’un des clubs les plus titrés de Belgique, le Standard de Liège, et quatre ans plus tard, il a accepté une offre pour le poste d’entraîneur-chef d’une autre équipe belge au sommet. département, Beerschot. Nous sommes en 2021 et Still ne s’est pas habitué à son nouveau lieu de travail depuis longtemps. Avec l’entraîneur espagnol García, il s’est rendu dans la compétition d’élite française, à Reims.

Le club de Reims a offert à Still le poste d’entraîneur-chef, même si l’Anglais n’a pas encore obtenu la licence UEFA nécessaire pour occuper le poste. Il devait d’abord passer le test. La direction du Stade rémois ne s’en est pas inquiétée, bien qu’elle doive désormais payer une amende de 25 000 euros (environ 600 000 couronnes) pour chaque match. « Ils m’ont dit que tant que nous gagnerions, ils seraient très heureux d’investir dans ma carrière », Toujours dit Courrier quotidien.

Étant donné que les honoraires de Still sont pratiquement de son âge, cela présente également l’avantage pour les équipes que les jeunes entraîneurs peuvent facilement se connecter avec elles sur le plan humain. Bien que l’Anglais, qui, de par son origine, parlait couramment le français et le flamand en plus de l’anglais, ait déclaré qu’il n’avait pas d’objectifs particuliers, il ne s’opposerait pas à l’engagement dans les îles britanniques à l’avenir. « S’il y a une chance, ce sera un rêve devenu réalité. Mais sinon, un autre apparaîtra. » conclure.