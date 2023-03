Qui est français et qui est marocain ? Le monde regarde un match unique qui ne concerne pas seulement le football

La demi-finale du Maroc contre la France dans le championnat de football du Qatar, mercredi, avait un énorme contenu non sportif. Plus d’un million de personnes d’origine marocaine vivent en France, et les deux pays partagent une histoire commune : le pays d’Afrique du Nord était un protectorat français de 1912 à 1956, et le français y est toujours la langue la plus parlée après l’arabe.

10 000 policiers supplémentaires patrouilleront à Paris et dans d’autres villes françaises après le match, qui commence à 20 heures. Des émeutes étaient attendues quel que soit le résultat. Certaines personnes d’origine nord-africaine se plaignent d’être une minorité négligée, et le football est une opportunité pour que cela se produise. De plus, la haine de l’époque coloniale persiste encore dans la société.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, cela s’était déjà manifesté lors du match du groupe de base entre la France et la Tunisie, lorsque les supporters tunisiens ont sifflé pendant que l’hymne national français était entonné. Le plus notable a été le match amical entre la France et l’Algérie en 2001. Les supporters africains, principalement français d’Algérie, ont envahi le terrain à 4-1 contre les hôtes, et l’arbitre a voté pour mettre fin au match. plus tôt.

Après les victoires du Maroc sur la Belgique et le Portugal dans l’actuel championnat au Qatar, des centaines de Marocains à Bruxelles, Paris ou Milan ont brûlé des voitures, brisé des vitrines ou bombardé des policiers avec des pierres et des fusées éclairantes.

Zuzana Šimek, experte française de l’Association pour les questions internationales, a expliqué à Aktuálně.cz qu’il y a des problèmes d’intégration de certains Marocains et d’autres d’origine immigrée.

« J’ai étudié à Bordeaux, où j’avais beaucoup de camarades de classe marocains. Le problème avec ces gens, c’est qu’ils ressentent un certain sentiment d’exclusion, un accès plus difficile à l’emploi, même si ce n’est pas propre aux seuls Marocains. Le fait que vous soyez originaire ce pays peut jouer un rôle dans la recherche d’un emploi « Pas dans certains postes plus élevés, mais par exemple lorsqu’il s’agit de certains emplois moins qualifiés. Je pense que c’est là que les préjugés entrent parfois en jeu », explique Šimek.

D’autre part, selon lui, une série d’attentats terroristes et d’assassinats ces dernières années ont amené la France à devenir de plus en plus méfiante à l’égard de l’islam et des musulmans. De nombreux assaillants se réclamant de l’Etat islamique en France viennent du Maroc.

« L’Islam joue un rôle important en raison du fait qu’il y a eu un certain nombre d’attaques terroristes islamiques en France. Certains Français ont peur des musulmans et je dirais que cela augmente. C’était évident, par exemple, après le meurtre d’un enseignant près de Paris en 2020 qui montrait des caricatures du prophète dans les salles de classe de Mahomet », a déclaré Zuzana Šimek.

Entraîneur de nationalité marocaine et française

Les agences de presse AP et Reuters ont mené une enquête auprès des personnes d’origine marocaine vivant en France. Certains ont dit qu’ils se sentaient à la fois français et marocains, mais dans ce cas, ils soutiendraient le Maroc. « J’ai soutenu la France dans plusieurs tournois et je sais ce que ça fait quand ils réussissent. Maintenant, je soutiendrai le Maroc. Je n’y vois pas de problème », a par exemple déclaré Faycil Achouche, une femme de chambre de 20 ans de Paris.

Paradoxalement, l’entraîneur marocain Valíd Rajradžuí possède également la double nationalité française et marocaine. Il a grandi dans la banlieue sud de Paris à Corbeil-Essonnes et a passé toute sa carrière de footballeur en France. A Grenoble, il a même joué dans la même équipe que l’attaquant français Olivier Giroud, qui affrontait le Maroc mercredi.

« Je suis un citoyen du Maroc et de la France. C’est un honneur et une célébration pour moi de jouer contre la France, mais ce n’est que du football. Je suis ici en tant qu’entraîneur de football dans le but de gagner et de progresser », a déclaré Rajrajjui à une conférence de presse au Qatar.

Sur les vingt-six joueurs de l’équipe nationale marocaine à la Coupe du monde de cette année, seuls douze sont nés au Maroc. D’autres en France, Belgique, Hollande ou Espagne.

En revanche, les plus grandes stars de l’équipe de France appartiennent ou appartiennent à des joueurs originaires d’Afrique du Nord, par exemple Zinedine Zidane et Karim Benzema qui sont nés en France de parents algériens.

Vidéo : Émeutes à Bruxelles après le match de football belgo-marocain (27/11/2022)