Le PE demande une convention pour amender l’accord fondateur de l’UE

Strasbourg – Le Parlement européen a demandé aux États membres de l’UE de convoquer une convention pour amender l’accord fondateur de l’UE. Entre autres choses, les législateurs veulent que le PE ait le droit de rédiger directement les normes européennes, d’éliminer l’unanimité au Conseil de l’UE dans la plupart des domaines et que l’UE ait plus de pouvoir dans les domaines de la santé, de l’énergie, de la défense et de la politique sociale et économique.

Les amendements au traité de l’UE doivent être préparés par les députés de la convention, les commissaires européens, les députés et les dirigeants de l’UE. Sa formation devrait être décidée par un simple sommet de l’Union européenne. Un certain nombre de législateurs ont appelé à ce que cela se produise lors du prochain sommet des 23 et 24 juin.

Les amendements aux traités préparés par la Convention doivent ensuite être approuvés par tous les États membres de l’Union. Beaucoup d’entre eux ont également proposé de tels changements à leurs citoyens lors d’un référendum.

Certains pays, comme la France et l’Allemagne, sont depuis longtemps ouverts à la modification du traité de l’UE. D’autres, notamment les plus petits, ont tendance à les rejeter car ils craignent, entre autres, de perdre de l’influence sur la prise de décision du bloc européen. Certains affirment que l’UE doit maintenant s’attaquer à des problèmes plus urgents alors qu’elle fait face à la crise énergétique et aux effets de l’invasion russe de l’Ukraine après la crise pandémique.

Entre autres choses, les députés ont proposé une réforme des procédures de vote au Conseil de l’Union européenne pour renforcer la capacité d’action de l’Union. Ils veulent remplacer l’unanimité par une majorité qualifiée, par exemple lors de sanctions ou d’actions en raison d’événements extraordinaires.

Ils veulent également une révision du traité pour donner au Parlement européen, en tant que seul organe de l’UE directement élu, le droit de soumettre des propositions législatives. La Commission européenne (CE) a désormais presque le droit de proposer une législation européenne. Le Conseil et le Parlement ont un droit d’initiative indirect – ils peuvent demander des propositions législatives à la CE, qui n’est pas obligée d’agir. Les PE ne disposent désormais de droits d’initiative directe que dans certains cas, comme les règles sur la composition des PE ou les élections européennes.

Le PE a basé ses propositions sur des amendements au traité de l’UE sur la base des conclusions de la soi-disant conférence sur l’avenir européen, qui s’est déroulée d’avril dernier à mai de cette année. Il s’agit d’un forum public où les résidents de tous les pays de l’UE peuvent soumettre des propositions de modifications du fonctionnement des syndicats via des plateformes numériques ou lors de tables rondes. Ces propositions sont ensuite préparées par la session plénière de cette conférence, composée de représentants du PE, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne et de citoyens de l’Union. Six millions de citoyens des pays de l’Union européenne ont participé à la conférence.