Sarkozy, 67 ans, était le dernier président conservateur français. Il est toujours considéré comme une figure influente parmi les républicains, malgré son passé controversé, qui comprenait des condamnations pour avoir financé illégalement sa campagne électorale ratée de 2012. élection présidentielle en faveur de Macron ou de Le Pen.

Macron et Le Pen s’occupent tous deux de l’éducation

Sarkozy n’a soutenu aucun des candidats avant le premier tour, même si Valérie Pécresse s’est présentée pour le Parti républicain qu’il a fondé. Son soutien aidera le centriste Macron à gagner les électeurs conservateurs.

Mais les analystes disent que cela pourrait décourager les électeurs de gauche, qui devraient décider du résultat des élections de cette année. Le candidat de gauche Jean-Luc Mélenchon a obtenu près de 22 % des voix au premier tour. Macron et la politicienne d’extrême droite Marine Le Pen, qui s’est présentée avec lui au second tour, peinent également à gagner le soutien de leurs électeurs.

L’un des principaux thèmes de campagne, repris par les deux candidats, était l’éducation. Comme le souligne Jan míd, correspondant de la télévision tchèque en France, Macron avait fait de l’éducation une priorité lors de sa première candidature. Les directeurs de l’Elysée et de Le Pen ont souligné les bas salaires des enseignants et les classes surpeuplées. Macron veut mieux lier l’enseignement secondaire à l’exercice et introduire une demi-heure d’éducation physique chaque jour. Ses challengers, à leur tour, ont rejeté les symboles religieux dans les écoles et ont promu les uniformes scolaires.

« Ce sera intéressant de regarder des débats télévisés non confirmés, où ils trouveront aussi des points de vue dans le domaine de l’éducation », estime le correspondant. Il a ajouté que si Le Pen mènerait la campagne à Avignon à partir de jeudi, Macron a fini par se rendre à Marseille ce week-end après des tentatives précédentes infructueuses.