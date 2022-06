Une piqûre de Nadal à Paris ? Ce serait du dopage au Tour de France

Vous pouvez également écouter l’article en version audio.

Les célèbres cyclistes français Thibaut Pinot et Guillaume Martin, tous deux participants au Tour de France en double, ont remis en question la victoire de Rafael Nadal à l’Open de France sur l’utilisation d’injections de cortisone. Ils ont souligné que la quantité d’anesthésique dont les joueurs de tennis ont besoin est interdite dans le cyclisme.

Rafael Nadal a remporté Roland Garros pour la quatorzième fois mais a déclaré plus tard : « J’ai joué sans sentir mes pieds. J’ai joué avec une injection nerveuse et mon pied était complètement endormi, donc je pouvais jouer. »

L’Espagnol a reçu plusieurs injections de cortisone pendant le tournoi pour empêcher la blessure prolongée à la jambe de causer de la douleur. Nadal souffre du syndrome de Mueller-Weiss de la jambe gauche depuis 15 ans, une maladie dégénérative rare qui affecte les os de la jambe.

La méthode (utilisée par Nadal) est strictement interdite dans mon sport, qui est malheureusement lourdement condamné. Juste pour clarifier la tristesse dans mon tweet. Thibaut Pinot

Lorsqu’on lui a demandé combien de tirs il avait besoin pour traverser le tournoi de deux semaines, Nadal a répondu timidement : « C’est mieux si tu ne sais pas. »

Alors que Nadal a suscité l’admiration des fans de tennis pour ce qu’il a dû endurer et endurer pendant le tournoi, les cyclistes français ont été touchés dans le sens inverse. Thibaut Pinot, troisième du Tour de France 2014 et vainqueur d’une autre performance exceptionnelle, a brièvement commenté sur Twitter à Nadal : « Héros du jour… »

Le coureur Groupama-FDJ a lui-même connu des problèmes de dos en raison de la blessure qu’il a subie lors du Tour de France 2020. Deux des mots de Pinot ont provoqué une vive réaction. Lorsque le joueur de tennis français Jonathan Eyseric a dit à Pinot que c’était un tweet « triste », Pinot a divorcé.

« Pourquoi ? Parce que j’ai des convictions, ma façon de voir le sport et les exploits sportifs, peut être différente de la vôtre ? Mon tweet, qui a suscité tant de réactions, est tombé sur Nadal, mais ça pourrait être un golfeur, un cavalier, un handballeur, basketteur, épéiste, rugbyman, haltérophile, skieur, footballeur, surfeur, cycliste, etc… En aucun cas sa carrière n’est ici en cause ni son talent mais ces dernières semaines nous avons vu beaucoup trop de sportifs utiliser ce type de J’ai failli perdre deux des plus belles années de ma carrière à cause de mon traitement du dos. Ça a été dur, mais je suis fier aujourd’hui », a expliqué Pinot.

« La méthode (que Nadal utilise) est strictement interdite dans mon sport, qui est malheureusement fortement condamné. C’était juste pour clarifier la tristesse dans mon tweet. »

« Ironiquement, le tweet de Pinot parle des héros d’aujourd’hui », a écrit la journaliste d’investigation Clémence Lacour, selon cyclingnews.com. « Les héros qui choisissent la performance au détriment de leur corps et au détriment de problèmes physiques sont si horribles qu’ils doivent les endormir. Est-ce le modèle que nous voulons pour nous et nos enfants ? »

Pinot et son équipe ont rejoint le Trusted Cycling Movement (MPCC), qui adhère à des réglementations volontaires en dehors des réglementations antidopage de l’Union cycliste internationale (UCI).

Il a parlé dans le passé de questions éthiques, révélant qu’il avait reçu des injections de corticostéroïdes hors compétition pour traiter une blessure au dos à long terme. Il s’est dit préoccupé par le traitement et craignait que les coureurs n’abusent des règles d’exemption d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) pour utiliser la substance en compétition.

Le compatriote de Pinot Guillaume Martin (chez Cofidis), qui est déjà huitième du Tour et troisième du Critérium du Dauphiné, a également mis en cause l’éthique entourant l’injection de Nadal. Dans une interview accordée au journal sportif L’Équipe, Martin a souligné que partout où Nadal ira pour jouer, il ne passera pas en cyclisme.

« Ce qu’il fait est impossible à faire en cyclisme », a déclaré Martin, faisant référence au principe de l’UCI de ne pas utiliser d’injections et d’aiguilles, qui a été introduit en 2011. « Et je pense que c’est normal. Si vous tombez malade ou que vous vous blessez, vous ne « pas de course, vous ne courez pas. en compétition. C’est aussi régi par le bon sens, pour un certain nombre de raisons. Principalement à cause de la santé de l’athlète. Je ne suis pas sûr que des injections à long terme seront bonnes pour la jambe de Nadal . En outre, les médicaments, en particulier les injections, n’ont pas seulement un effet curatif. Ils peuvent certainement affecter les performances ou peuvent être utilisés pour améliorer les performances. Je pense donc que beaucoup de choses sont à la frontière « , a déclaré Martin.

« Si un cycliste faisait la même chose, tout le monde l’accuserait de dopage, alors que Nadal le félicitait d’avoir tant souffert. Des vainqueurs comme ça, surtout le Tour, sont systématiquement accusés de dopage, alors qu’il n’y a absolument aucune raison de le faire. » ajoute le Français. Il parle des différences culturelles entre le cyclisme et les autres sports. Cela fait référence à la tristement célèbre affaire de Festina et à l’histoire généralement variée du dopage cycliste. Cela a changé de nombreuses perspectives sur la manière et avec quoi les cyclistes s’entraident pour améliorer leurs performances, même s’ils doivent faire face à la douleur.

« Si les cyclistes font la même chose, c’est déjà interdit, mais s’ils ne le font pas, tout le monde protestera et appellera cela du dopage. Il n’y a que ce genre de contexte culturel associé au cyclisme », a déclaré Martin.

« Les règles de l’UCI sont le minimum pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont autorisées mais je m’interdis. C’est une question de cette zone grise, l’abus de certains médicaments couramment utilisés pour traiter, par exemple, le cancer ou la sclérose en plaques. Je ne profite pas de ces choses pour devenir un meilleur cycliste, même si c’est vraiment permis », argumente-t-il.

« Les agences antidopage ont toujours un retard, donc je ne pense pas qu’il faille attendre qu’elles prennent position. C’est à chacun de créer son propre code de conduite. J’avoue que parfois mes résultats sont moins bons à cause de cette attitude. » , mais je reste fidèle à moi-même et j’en suis satisfait », a conclu Martin.