Prague – Le nouvel ambassadeur chinois Feng Piao remet ses lettres de créance au président Miloš Zeman. Il a officiellement pris un nouveau poste. L’Espagne a également un nouvel ambassadeur à Prague, Moreno Humet étant son ambassadeur.

L’ambassade de Chine a reçu un nouveau chef suite au départ de l’ancien ambassadeur Zhang Jianmin en février, depuis lors son avocat Zhang Maoming est à la tête de l’ambassade.

Selon le synologue du projet Synopsis, Feng Piao a de nombreuses années d’expérience diplomatique, principalement dans les pays arabes. Il a travaillé au Soudan, en Égypte et en Syrie, où il a été ambassadeur à partir de 2018. « En Syrie, il a promu avec succès des projets d’influence chinoise tels que l’Initiative Ceinture et Route ou les échanges d’étudiants et la recherche », a déclaré l’analyste Bao Do. Selon lui, Feng Piao a également joué un rôle important dans le renforcement des activités et des projets de la Chine dans la reconstruction de la Syrie et la stabilisation du régime du président Bashar Assad.

« Au cours des plus de 70 dernières années depuis l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la République tchèque, les relations entre les deux pays ont connu de grands progrès et l’amitié entre les deux pays continue de s’approfondir », a déclaré le nouvel ambassadeur. Selon lui, la Chine est prête à coopérer avec la République tchèque dans divers domaines sur la base du respect mutuel, de l’égalité de traitement et des avantages mutuels.

Chiang Kai-shek est arrivé à Prague en 2018. Selon le synologue de Synopsis, son influence en République tchèque était moindre que celle de son prédécesseur Ma Keqiang. Auparavant, TK avait appris qu’il avait commis des erreurs lorsque, par exemple, au début de 2019, le Premier ministre Andrej Babiš (ANO) l’avait accusé d’avoir menti au sujet de leur réunion d’avant Noël concernant l’avertissement de l’Office national de la cybersécurité et de la sécurité de l’information. (NÚKIB) contre l’utilisation de logiciels et de matériel par les entreprises chinoises Huawei et ZTE.

L’ambassade d’Espagne est désormais dirigée par Humet, qui était auparavant ambassadeur auprès du Royaume d’Andorre. Il a également représenté la diplomatie espagnole à divers postes en France, au Luxembourg et en Angola.

Zeman a reçu le mandat des ambassadeurs avant une traditionnelle rencontre avec des diplomates étrangers à la veille d’une fête nationale le 28 octobre.

Zeman a fait ses adieux aux ambassadeurs et les a remerciés pour leur travail

Lors de la réunion d’aujourd’hui avec les ambassadeurs étrangers, Zeman a fait ses adieux aux diplomates avant la fin de son mandat et les a remerciés pour leur travail. L’événement traditionnel a eu lieu à la veille d’une fête nationale le 28 octobre après une pause de deux ans causée par la pandémie de coronavirus. L’épouse de Zeman, Ivana, a également assisté à une réunion avec les dirigeants de la mission diplomatique.

La réunion a eu lieu dans la salle Rothmayer du château de Prague. « C’est mon adieu après 32 ans en politique et une décennie en tant que président », a déclaré le président dans un discours prononcé en anglais. « La différence entre les politiciens de gauche et de droite est importante, mais ce qui est plus important, c’est entre les gens intelligents et les gens stupides », a-t-il ajouté, plaçant les diplomates présents dans la catégorie intelligente. Il a également souligné l’importance de la diplomatie économique. En terminant, il a félicité les diplomates et les a remerciés pour leur travail.

Le nonce apostolique Jude Thaddeus Okolo, s’exprimant au nom des diplomates, a remercié Zeman pour son acceptation. Dans son discours, il a rappelé l’heure à laquelle s’est tenue la réunion, à savoir l’anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie le 28 octobre 1918. Il a salué les traditions démocratiques tchèques, le premier président tchécoslovaque Tomáš Garrigu Masaryk, le rôle actuel de la République tchèque dans l’Union européenne, et a également mentionné la beauté de Prague, sa culture et ses connaissances scientifiques. « Votre pays n’a pas peur de défendre la paix, la justice et l’amour », a-t-il déclaré.