Heures d’ouverture de la boutique 28 octobre | La boutique sera-t-elle ouverte les jours fériés ?

Le jour de la fondation de la Tchécoslovaquie indépendante

Le 28 octobre, nous commémorons la fondation de l’État indépendant de Tchécoslovaquie. De plus, c’était ce jour-là à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918. Bien que la formation d’une Tchécoslovaquie indépendante ait été négociée avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, l’annonce est venue par hasard.

La veille de la déclaration d’indépendance, l’Autriche-Hongrie a accepté les exigences américaines et a demandé l’ouverture de négociations de paix. Cependant, dans la première phrase d’une note envoyée au président américain Woodrow Wilson, le secrétaire d’État de l’époque a reconnu le droit des Slaves à l’autodétermination. La note a été obtenue et imprimée par le journal de Prague un jour plus tard, et les foules à Prague ont interprété son introduction comme une reconnaissance de l’indépendance. Le comité national s’est réuni à la hâte ce soir-là, qui a adopté la première loi de la nouvelle Tchécoslovaquie – sur la création d’un État tchécoslovaque indépendant.

Moins d’un an plus tard, le 28 octobre est devenu une fête nationale. Après la formation de la Tchécoslovaquie, la loi sur les vacances a été adoptée pour la première fois par l’Autriche-Hongrie. La loi faisant du 28 octobre le premier jour férié de la nouvelle république a été adoptée deux semaines seulement avant le premier anniversaire de sa fondation. Cependant, le 28 octobre a perdu son statut pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, c’est juste devenu un jour de commémoration (bien sûr, c’était aussi un jour de repos). Pendant le régime communiste, le 28 octobre était célébré comme la Journée de la nationalisation et est même devenu pendant un certain temps un jour ouvrable normal. Il n’est redevenu un jour férié qu’en 1988, à l’occasion du 70e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, lorsqu’il a de nouveau été rebaptisé Jour de la création d’un État tchécoslovaque indépendant.

Heures d’ouverture de la boutique le 28 octobre

Le 28 octobre est l’une des fêtes nationales au cours desquelles les magasins d’une surface de vente de plus de 200 mètres carrés doivent être fermés. Cependant, il existe une liste d’exceptions qu’il n’est pas nécessaire de fermer :

Boutiques dans les gares, les bus ou les aéroports,

magasins dans les hôpitaux et les établissements médicaux,

Station-essence,

pharmacie,

grossiste.

Dans le même temps, les magasins ne doivent pas être fermés si une urgence, un état de danger, un état de guerre ou un état de menace nationale est déclaré pendant les vacances.

Quels jours fériés le magasin est-il fermé ?

Les magasins restent fermés pendant huit jours fériés. En dehors du 28 octobre, ce lieu est également fermé les :

1er janvier – Jour de la restauration de l’État tchèque indépendant

Lundi de Pâques (date mobile)

8 mai – Jour de la Victoire

28 septembre – Jour de l’État tchèque

24 décembre après 12h – Jour de Noël

25 décembre – premières vacances de Noël

26 décembre – 2ème vacances de Noël

Quels jours fériés le magasin reste-t-il ouvert ?

Contrairement, par exemple, à l’Allemagne, où tous les jours fériés doivent être fermés, en République tchèque, il y a cinq jours fériés qui ne doivent pas être fermés. Ceci comprend: