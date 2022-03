Le nouveau Batman de Robert Pattinson fait vibrer les panneaux d’affichage | culture et divertissement

Après plusieurs atermoiements dus à la pandémie, le nouveau Batman incarné par Robert Pattinson est enfin arrivé sur les panneaux publicitaires ce week-end qui a également fait venir soit le nouvel iranien Asghar Farhadi, soit l’un des grands gagnants du dernier festival de Sundance, Kosovar’s « Nest » (« Beehive « ).

ROBERT PATTINSON, le nouveau chevalier noir

Avec le réalisateur Matt Reves (« Dawn of the Planet of the Apes », 2014 ; « Let Me In », 2010), l’acteur Robert Pattinson, devenu célèbre avec la saga « Twilight », a enfilé le costume de Batman dans le film tant attendu filmer ça. une revue de personnage de DC Comics qui a duré près de trois heures.

« Batman » n’est arrivé dans les salles qu’après un tournage brutal qui a commencé en janvier 2020 et a été interrompu à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Également dans le casting sont Zo Kravitz (Catwoman), Colin Farrell (Penguin), Jeffrey Wright (Commissaire Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) et Paul Dano (Riddler).

FARHADI, GAGNANT D’UN OSCAR, PERTURBE LA CONSCIENCE AVEC DES « HÉROS »

Après son incursion dans le cinéma espagnol avec « Tout le monde sait » (2018), le cinéaste iranien Asghar Farhadi, deux fois oscarisé, revient pour dresser le portrait de son pays dans « Un héros », un film qui met en lumière les problèmes d’une société engloutie par la corruption et précarité.

Rahim (Amir Jadidi) est emprisonné à cause d’une dette qu’il ne peut pas rembourser. Au cours d’un congé de deux jours, il tente de convaincre son créancier (Mohsen Tanabandeh) d’abandonner sa créance, mais les choses ne se passent pas comme prévu.

« HIVE (HIVE) », FILM KOSOVAR GAGNANT À SUNDANCE

Lauréat du prix du meilleur drame international au dernier Festival de Sundance, le premier film du Kosovar Blerta Basholli, enquête sur la guerre au Kosovo à travers une femme qui, sans nouvelles de son mari, se rebelle contre son conservatisme environnemental pour aller de l’avant.

La protagoniste, Yllka Gashi, a reçu le prix de la meilleure actrice à Valladolid Semici et le film a l’actrice Elisabeth Moss comme productrice exécutive. Une histoire de survie et d’autonomisation face à l’oppression.

COMÉDIE FRANÇAISE SUR LE POUVOIR DU DÉSIR

Anaïs Demoustier (« Les Neiges du Kilimandjaro »), Denis Podalyds et Valeria Bruni Tedeschi sont à l’affiche de cette comédie écrite et réalisée par la nouvelle venue Charline Bourgeois-Tacquet qui s’articule autour du pouvoir du désir au sens le plus large, pas seulement érotique et amoureux.

Anaïs a 30 ans et est instable financièrement et amoureusement. Un jour, il rencontre Daniel, qui a le béguin pour lui, mais qui vit avec Emilie qui est également captivée par Anaïs.

L’AMOUR EN PANDÉMIE

Le premier long métrage de Natalie Morales, avec elle-même et Mark Duplass, « Language Lessons », est une exploration d’un amour platonique tourné au milieu d’une pandémie via Zoom, avec seulement deux personnages, chacun dans une partie différente du monde vu d’une caméra d’ordinateur .

Le film a concouru l’année dernière pour l’Ours d’or de la Berlinale et a remporté le prix du public au Festival du film SXSW 2021.