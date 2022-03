Chelsea FC News: Kai Havertz paiera pour les voyages à l’extérieur | nouvelles du football

Le joueur national Kai Havertz paiera également de sa poche le voyage à l’extérieur avec le Chelsea FC en raison des sanctions contre le propriétaire du club russe Roman Abramowitsch.

« Ce ne sera pas un problème », a déclaré le joueur de 22 ans lors d’une conférence de presse mardi : « Il y a des choses plus importantes dans le monde en ce moment que de savoir si nous venons aux matchs à l’extérieur en avion ou en bus. Je paierai. »

Le PSG et Chelsea vont-ils se séparer ? L’avenir de certaines stars comme Lionel Messi, Neymar ou Antonio Rüdiger et Andreas Christensen est vraiment ouvert (durée de la vidéo : 7 min 04 s).



Chelsea n’est autorisé à continuer à jouer que grâce à une autorisation spéciale du gouvernement britannique. L’une des stipulations après l’invasion de l’Ukraine par la Russie était que le coût du voyage vers les matchs à l’extérieur ne devait pas dépasser 20 000 £ (environ 24 000 €). Chelsea n’est plus autorisé à vendre des billets de match et des articles de fans. Plusieurs partenaires publicitaires ont suspendu leurs engagements.

Tuchel parle de « bonne humeur » – Moins de staff de Chelsea à Lille

« Tout le monde sait que ce n’est pas facile. La meilleure chose que nous puissions faire est de jouer un bon football. Tout est plus difficile pour nous en ce moment », a déclaré Havertz avant le dernier affrontement des champions d’Angleterre à l’OSC Lille mercredi en France : « Nous sais que c’est une situation étrange pour tout le monde au club. »

Le manager de l’équipe de Chelsea, Thomas Tuchel, sur la situation actuelle. (durée de la vidéo : 2:01 min)



L’entraîneur Thomas Tuchel a évoqué la « bonne humeur » dans l’équipe malgré les sanctions. « J’ai vraiment hâte que tout se calme et que nous puissions à nouveau parler de football », a déclaré le joueur de 48 ans. Moins de staff du club londonien que d’habitude sont autorisés à se rendre à Lille car il faut tenir compte du cadre financier. « On a pu atteindre un niveau professionnel, il ne s’agit pas de paillettes ou de bling-bling », a déclaré Tuchel : « Tant qu’on a les maillots et qu’on est en vie, on va se battre dur pour réussir. On le doit aux gens qui soutiennent nous. »

dpa

