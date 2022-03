Comme il est important d’avoir la Pologne. Même si nous sommes en désaccord sur tout

Le voyage du Premier ministre à Kiev, organisé par la Pologne, a prouvé une fois de plus qu’une coopération étroite avec les dirigeants régionaux est nécessaire sur les questions de sécurité, même si nous avons des points de vue complètement différents sur de nombreuses questions de valeur.

C’est un voyage surprenant, audacieux et sans doute très risqué. Les premiers ministres de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovénie ont été les premiers dirigeants des pays de l’Union européenne à se rendre en personne à Kiev depuis le déclenchement de l’agression russe contre l’Ukraine. C’était déjà trop dangereux par avion, donc ça voyageait en train, et ce n’était pas sans risque, car l’armée russe bombardait déjà toute l’Ukraine.

Il n’y a aucun doute sur qui était le principal conducteur du voyage. Outre le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, l’équipe comprend également le vice-Premier ministre polonais et dirigeant de facto Jarosław Kaczyński. A savoir, des politiciens qui ont souvent été critiqués pour les tendances illibérales de ces dernières années.

Pour les Tchèques, le voyage du Premier ministre n’était pas seulement un moment de fierté et de réel soutien à l’Ukraine belligérante, mais aussi une assez bonne image des relations centre-européennes. Les Tchèques n’ont bien sûr pas à s’identifier à la « révolution conservatrice » polonaise, on peut même argumenter dans le sang sur des questions régionales, comme l’exploitation minière à la mine de Turów. Mais la Pologne est tout simplement le leader incontesté de l’architecture de sécurité des frontières orientales de l’Union européenne et de l’OTAN.

La sécurité d’abord, puis le reste

Pas des années ou des mois, mais seulement des semaines, alors que Prague détestait toujours autant le groupe de Visegrad. Et pas étonnant. La Hongrie de Viktor Orbán se dirige vers des élections très difficiles à satisfaire aux critères d’une démocratie libérale. La Pologne a été critiquée à juste titre pour sa réforme judiciaire ou ses pressions sur les médias. Les appels à la dissolution de V4 ne sortent pas de l’ordinaire, car le groupe ressemble à un impressionnant rassemblement de blocage sans ordre du jour positif.

Et voilà, cela suffit pour que l’esprit guerrier du siècle précédent revienne au 21e siècle sans problème, et tous sont différents. La Hongrie était sur la touche après l’agression de Poutine, mais la Pologne est désormais un pilier de soutien à l’Ukraine. Et c’est une bonne chose que le Premier ministre tchèque soit désormais aussi proche que possible de la Pologne.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Pologne montre que la politique orientale de la structure occidentale ne peut s’en passer. Avec la Lituanie, il a été fortement impliqué dans le soutien à la dissidence biélorusse après la répression brutale de l’opposition par le régime de Loukachenko en 2020. Aujourd’hui, il est encore plus prononcé lorsqu’il attaque l’Ukraine.

C’était comme si on avait oublié pourquoi Visegrad avait été créé. Ce n’est pas que les Tchèques parlent aux Polonais de valeurs et que les Polonais conseillent les Tchèques sur leur politique familiale, ou que les Hongrois expliquent à tout le monde à quel point la centrale nucléaire se construit bien avec les Russes. . L’objectif principal de Visegrad était la sécurité en 1991, les trois pays voulaient la désintégration du Pacte de Varsovie. Puis, à l’âge de quatre ans, il s’est réuni pour rejoindre l’OTAN pour changer. La Pologne, la République tchèque et la Hongrie se sont succédées en 1999, la Slovaquie ne les a rejointes qu’après l’ère de l’espadon. Ce n’est qu’alors que les États ont rejoint l’UE et que des débats interminables en Europe centrale ont commencé sur ce qui nous unit encore.

Vladimir Poutine rappelle qu’il s’agit et sera toujours d’un aspect sécuritaire majeur. Si le Hongrois Orbanov ne veut pas le rejoindre maintenant, allez-y. Mais pour les Tchèques, une coopération sécuritaire étroite avec la Pologne est vitale, et il serait bon que Petr Fiala le prouve désormais aux côtés de Mateusz Morawiecki en se rendant à Kiev.

ça devrait marcher cette fois

L’histoire ne se répète jamais, et certainement pas l’histoire chaotique du XXe siècle. Mais les associations et les luttes tchéco-polonaises ressemblent à la situation d’il y a cent ans. Dans ce qui était autrefois Versailles Europe Pologne et la Tchécoslovaquie étaient les principaux éléments constitutifs de la politique de sécurité orientale de la France. La France avait des traités d’alliance avec les deux pays d’Europe centrale, mais ils n’avaient pas d’alliance réelle entre toute la période de l’entre-deux-guerres.

Par exemple, Antoine Marès décrit bien la biographie d’Edvard Bene combien de fois les traités alliés entre la Pologne et la Tchécoslovaquie ont échoué, mais pas toujours possible pour certains problèmes mineurs. La France a poussé les deux dirigeants régionaux à travailler ensemble à maintes reprises, mais Bene est plus intéressé par le Little Deal et moins. Même après l’adhésion d’Adolf Hitler, les deux pays en danger ne pouvaient pas se rapprocher – la République Masaryk et le régime polonais réorganisé avaient une valeur trop différente.

Au 21e siècle, bien sûr, la situation est complètement différente. La Pologne et les Tchèques travaillent en étroite collaboration, ils travaillent au sein du groupe de Visegrad, ils sont fermement ancrés dans l’Union européenne et le traité de l’Atlantique Nord. Mais encore une fois, la chose la plus importante pour la différence de valeurs entre les pays est que nous nous intéressons particulièrement à la coopération en matière de sécurité, dans laquelle la Pologne sera toujours un leader dans la défense des frontières orientales de l’Union européenne et de l’OTAN.

Si quelqu’un a des doutes jusqu’à présent, Poutine nous met en garde avec force.

Protikremelska V3

Pendant des années, la politique étrangère tchèque a déprécié les politiques orientales. Et ce n’est certainement pas seulement l’influence destructrice du bastion pro-russe de Miloš Zeman qui est à blâmer. Un problème beaucoup plus important est l’apathie envers les États de l’Est. Bien que le Partenariat oriental pour une coopération plus étroite de l’UE avec la célèbre République post-soviétique ait été fondé à Prague en 2009, le projet n’a cessé de se détériorer depuis lors. Les voyages d’hommes politiques tchèques en Ukraine ou en Géorgie se comptent sur les doigts d’une main.

Les Tchèques, apparemment assez éloignés de la frontière russe, ont eu le sentiment qu’elle était suffisamment sûre et, au lieu de trouver des compromis difficiles avec des partenaires régionaux, ils ont recherché des partenaires occidentaux. Nous voyons maintenant que la Russie est beaucoup plus proche que nous ne le pensions, et l’Ukraine défend maintenant notre liberté.

Nous ne fuirons pas les zones de conflit d’Europe centrale au XXIe siècle de la même manière que nous n’y avons pas échappé au XXe. Il est symbolique que, alors que dans le système de Versailles il y a cent ans, la France n’a finalement pas réussi à pousser la Pologne et les Tchèques avec la Slovaquie dans une étroite coopération en matière de sécurité, la décision d’un audacieux voyage polono-tchèque (et slovène) a été prise par coïncidence lors du sommet de l’UE. à Versailles.

Il est dommage que – avec tout le respect que je dois aux Slovènes – il n’y ait pas de Slovaques dans l’équipe du Premier ministre, qui est le partenaire de base de la République tchèque dans toute politique d’Europe centrale.

Si la Hongrie continuait la route d’Orban, les V3 restants devraient continuer à partager un fort intérêt à se défendre contre les intérêts impériaux russes. Même si nous ne sommes pas d’accord sur d’autres points, c’est un argument assez fort en faveur de la coopération. Et il ne fait aucun doute que la Pologne sera toujours un chef de file dans cette coopération.