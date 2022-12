Le monde a-t-il encore raison ? La certitude est tentante, mais ne l’imposez pas à tout le monde

Paix, ordre, ordre. Des mots qui dominent de nombreux panneaux d’affichage électoraux. Pas étonnant que notre monde soit plein d’incertitude (et de chaos).

Dans le même temps, nous observons une plus grande incertitude dans la sphère publique quant à l’orientation de la République tchèque vers les valeurs occidentales ou orientales, et même quant à la démocratie en général.

L’incertitude était encore exacerbée par la guerre en cours et la peur de l’hiver à venir. Là encore, on rencontre un peu plus souvent la nostalgie du régime d’avant novembre. « Sous le socialisme, au moins, tu sais à quoi tu es », entendis-je la réplique dans le tram qui décrivait parfaitement cet état d’esprit. Après tout, les politiciens connaissent cet état d’esprit et aiment utiliser le mot « ordre » ou « ordre » dans leurs promesses. Des promesses peu claires et, qui plus est, non tenues.

Retour dans un monde qui n’a jamais existé

Beaucoup de gens veulent retourner dans le monde qu’ils connaissent. Pour ce monde D’accord.

Quand les gens disent des phrases comme « le monde est toujours vrai », soit dit en passant, décrit très précisément ce qui leur manque dans leur vie en ce moment. Ils n’ont pas dit « le monde est encore juste » ou « ce sont quand même des gens raisonnables ». Ils mentionnent spécifiquement la commande.

Pour eux, l’ordre est une valeur distincte. Hiérarchie, prévisibilité, options limitées. Et tout changement -⁠ même s’il n’affecte aucune personne en particulier -⁠ menace cette prévisibilité.

Photo : Pavel Kasik, Seznam Zpravy Les nouvelles couleurs perturbent l’ancien ordre clair. J’ai généré une image illustrative à l’aide d’un réseau de neurones à diffusion stable.

Certains, bien sûr, se souviennent des moments où ils étaient jeunes, ou quand –⁠ même enfants –⁠ ils pouvaient comprendre le monde de manière simplifiée et sans complications ni risques gênants. Pour nous, cette dynamique ancienne est suivie d’une évolution technologique rapide.

Nous vivons dans un monde imprévisible et déroutant pour nous. Neil Postman, Technopoly, 1992

Au XIXe siècle, les gens naissaient dans un monde qui était plus ou moins le même que celui de leurs parents. Cela ne s’était pas produit depuis le 20e siècle et ces changements s’intensifient à chaque génération. « Lorsque vous ouvrez un nouveau jeu de cartes, elles sont classées du plus bas au plus élevé. Vous apprendrez comment ils se succèdent. Si quelque chose est cassé, vous le remarquerez », s’aide-t-il d’une métaphore intelligible du monde qui il va toujours bienLe philosophe américain Neil Postman dans son livre Technopoly.

« Le monde d’aujourd’hui, en revanche, est comme un jeu de cartes qui est mélangé vingt fois. Il n’y a pas de règles simples. La prochaine carte peut être trois fois dix », écrivait Postman il y a trente ans. Selon lui, nous vivons dans un monde que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas prévoir, et ce n’est pas à cause d’un manque d’informations, mais à cause d’une abondance d’informations.

Les générations précédentes pouvaient prétendre comprendre le monde. On ne peut plus faire semblant. Mais si l’on est habitué aux séquences claires dès l’enfance, alors la confusion –⁠ symbolisée par des cartes mélangées–⁠ doit être cognitivement insupportable.

Il est trop facile de se moquer de la nostalgie de « l’ancien ordre ». Mais le désir de posséder mes affaires et ma vie « D’ACCORD » est un besoin humain légitime et naturel. C’est une façon de prendre soin de votre santé mentale.

Bien-être cognitif ou risque ?

Dans ce contexte, il me semble soudainement plus logique que certaines personnes en prennent des différentes « Nouvelles » comme une attaque directe contre la personne. Ils avaient l’impression que quelqu’un détruisait le monde qu’ils comprenaient. Que quelqu’un a envahi leur cerveau et les a empêchés de vivre leur vie. Que quelqu’un a mélangé son jeu de cartes magnifiquement disposé.

Les nouvelles tendances conduisent souvent à une plus grande diversité d’objectifs et d’identités individuelles, ce qui signifie moins de règles sociales. Mais les barrières qui lient l’un, en revanche, facilitent la vie de l’autre. Peut-être économiquement, peut-être « seulement » cognitivement.

Lorsque la barrière est détruite, les possibilités grandissent. Et aussi l’incertitude. Nous allons le démontrer avec une simulation simple. Vous pouvez jouer aux jeux de clicker suivants en trois niveaux de difficulté. Vous pouvez vérifier par vous-même quel niveau de risque vous convient.

Vous pouvez contrôler les jeux interactifs avec votre souris ou vos doigts :

Dans la version la plus simple, vous avez -⁠ petit mais -⁠ un certain nombre de points. Les variantes plus difficiles offrent une probabilité de profit plus élevée, mais aussi un risque de perte. Eh bien, ceux qui aiment prendre des risques aimeront probablement le niveau de difficulté le plus élevé. Il y a la récompense la plus élevée possible, mais aussi le risque de perte énorme. Si vous aimez le jeu, vous pouvez voir vos performances en variances individuelles dans les statistiques.

Après l’avoir essayé, vous constaterez probablement que différentes personnes obtiennent leurs meilleurs résultats à différents niveaux de difficulté. Quelqu’un préférera un petit mais sûr et confortable profit. La version plus rapide du jeu est stressante pour ces personnes. Un autre joueur, en revanche, appréciera la version plus adrénaline, où quelques millisecondes de retard suffisent et il perdra tous ses points durement gagnés.

C’est comme avoir une roue supplémentaire sur un vélo. Ils assurent la stabilité et protègent le cycliste des chutes. Si vous ne pouvez pas faire de vélo, vous ne pouvez pas vous en passer. De même, chacun de nous choisit un niveau différent de confort et de risque dans la vie.

Photo : Pavel Kasík, Seznam Správy, généré par le réseau de neurones Stable Diffusion Des vélos légèrement différents conviennent à tout le monde. Et ce qui peut sembler du charabia de votre point de vue est un ajout utile aux autres. J’ai généré une image illustrative à l’aide d’un réseau de neurones à diffusion stable.

Au fil du temps, nous trouvons ce qui fonctionne pour nous et où nous nous sentons à l’aise. Au cours d’une vie -⁠ et même en une seule journée -⁠ nous pouvons changer ces préférences.

Parfois, nous pensons que nous savons exactement comment motiver les autres à adopter le « bon » comportement. La meilleure façon d’utiliser le potentiel des autres. Comment profiter de tout le monde et se débarrasser du « fardeau ». Mais c’est une illusion. En général, nous ne comprenons même pas entièrement ce qui nous motive. Juger les autres nous-mêmes est une simplification inutile qui nous cache à quel point le monde est complexe, divers et varié.

Obliger tous les cyclistes à avoir une roue supplémentaire est un non-sens terrible. Cela découragerait la plupart des gens. En revanche, retirer les roues auxiliaires à ceux qui ne maîtrisent pas les vélos classiques serait un geste tout aussi stupide. Il prendra la sécurité de ceux qui en ont le plus besoin.

Le monde n’aura plus jamais raison. Il n’a jamais été bien. Mais nous pouvons le rendre un peu plus convivial si nous comprenons que différentes personnes ont besoin de différents niveaux de confort et de risque. Différentes personnes ont besoin de différentes roues, et ce n’est qu’en les fournissant que nous pouvons aller n’importe où.

Photo : Pavel Kasík, Seznam Správy, produit par Stable Diffusion Ce vélo est faux. Je génère une image à l’aide d’un réseau de neurones à diffusion stable.