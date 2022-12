Tout espoir est perdu. La star française manquera la Coupe du monde sur blessure

Le milieu de terrain de football Paul Pogba est triste. Il manquera les Championnats du monde au Qatar, où le joueur de la nation gauloise du Coq défendra sa médaille d’or. La star de la Juventus est absente depuis longtemps en raison d’une blessure au genou, mais il veut être prêt pour le championnat. Cependant, alors qu’il se remettait, le joueur de vingt-neuf ans s’est blessé à la cuisse et a annoncé par l’intermédiaire de son agent qu’il serait exclu de la Coupe du monde.

L’équipe de France a dû se passer d’une de ses grandes stars lors de la Coupe du monde au Qatar. Le milieu de terrain de la Juventus Paul Pogba, qui n’a pas eu le temps de guérir de sa blessure, ne se rendra pas dans la péninsule arabique avec l’équipe.

Le joueur de 29 ans est revenu à la Juventus cet été après six ans à Manchester United mais s’est blessé au genou à l’entraînement. Au départ, il a opté pour un traitement conservateur, mais a subi une intervention chirurgicale en septembre. Après cela, elle a rejoint l’entraînement de la Vieille Dame pour le mois d’octobre, mais s’est blessée au muscle de la cuisse et un point d’interrogation encore plus grand pesait sur sa participation au WC.

Il est maintenant clair qu’il n’atteindra pas le sommet cette année. « Après des examens médicaux à Turin et Pittsburgh, il est pénible de constater que Paul Pogba a besoin de plus de temps pour récupérer. De ce fait, il ne rejoindra pas l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, » il a écrit en conséquence timesnowenews.com l’agent du joueur, Rafaela Pimenta.

Mais Pogba n’est pas le seul entraîneur perdant que Didier Deschamps a dû affronter. Kamara d’Aston Villa sera blessé au genou, N’Golo Kanté de Chelsea n’a pas joué depuis l’été avec un problème musculaire, et des problèmes similaires ont également arrêté les vainqueurs du Ballon d’Or de cette saison Karim Benzema et le défenseur Varane.

La France annoncera sa candidature pour la Coupe du monde le 9 novembre, la Coupe du monde débutera 13 jours plus tard, lorsqu’elle affrontera l’Australie lors du premier tour du championnat.

Pogba a également eu des problèmes avec les muscles de ses cuisses l’année dernière, lorsqu’il a raté les qualifications pour la Coupe du monde :

TN.cz