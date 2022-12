Nouvelle explosion de colère de Medvedev. En France, ils ont encore hué la star russe

La semaine dernière, il a remporté l’épreuve de Vienne et s’est qualifié pour le Tournoi des champions, mais Daniil Medvedev a souligné l’incohérence de ses récentes performances à Paris. Comme il y a deux mois à Métay, cette fois les champions de Russie n’ont pas réussi non plus le match aller sur le sol français. Et encore une fois, il ne se pardonna pas sa réaction de colère.





Medvedev n’a pas bien réussi en France. Au printemps à Roland-Garros, elle n’a atteint que les 16 derniers, et à l’automne, elle a rapidement dit au revoir à deux épreuves. Fin septembre à Métay, il a perdu contre Stan Wawrinka au premier tour et a complètement irrité la foule locale. Dans le troisième set, après avoir perdu son service, ses nerfs ont rugi et elle a lancé sa raquette, qui a reçu une réponse négative sévère de la foule. Il a réagi encore plus irrité envers elle. Pendant des dizaines de secondes, il a provoqué le public par une série de gestes et de gestes aveugles. Il laissait clairement entendre aux fans qu’ils agissaient comme des singes. Ils l’ont encore hué mercredi à Paris. L’actuel numéro trois mondial n’a pas suffi à l’Australien Alex de Minaur dans son duel d’ouverture, et le grand sourire de Vienne était au rendez-vous. Après la balle de match, Medvedev n’a même pas eu le temps d’atteindre le filet et de serrer la main de son adversaire sans s’emporter. Il a cogné sa raquette contre la surface du court dans la salle de Bercy et ne s’est pas pardonné quelques mots cinglants à la foule. Il avait déjà félicité son vainqueur et lors de la conférence de presse, il a souligné sportivement la performance de l’Australien de vingt-trois ans, qui a battu Medvedev pour la première fois à son cinquième essai. « Il a très bien joué, il n’a pas fait beaucoup d’erreurs et il a choisi la meilleure option à plusieurs reprises. Il méritait d’avancer. J’ai eu mes chances, mais je ne les ai pas saisies », a déclaré le natif de Moscou. Medvedev a refusé de se plaindre à l’arbitre Nacho Forcadello Gil du fait que la foule ne voulait pas de lui. « Je ne lui ai pas du tout parlé de la foule. Je pense que la foule était bonne, ils nous ont soutenus de manière égale et très équitable. Ce que je n’ai pas aimé, c’est la performance de l’arbitre. Le match ne s’est pas bien passé. pour lui », a expliqué le joueur de 26 ans. « Je ne veux pas le critiquer. Il a juste eu de mauvais matchs, tout comme j’ai parfois de mauvais matchs. Mon attitude à la fin n’était pas assez bonne. Je l’admets. Mais il n’a pas réussi non plus. Sinon, je comme lui, je ne parle que d’aujourd’hui », a ajouté Medvedev. Le champion de l’US Open de l’année dernière a maintenant une tâche difficile devant lui. Mixez rapidement votre jeu avant le Tournoi des Champions. La saison à Turin, en Italie, atteint son apogée la semaine du 14 au 20 novembre.