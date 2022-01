Le MNE considère que la situation est « un peu meilleure » car il y a enfin des pourparlers avec Moscou

« Nous devons examiner les opportunités de compréhension qui se présentent, et cette semaine est, dans un sens, prometteuse, car nous commençons enfin à parler, et à parler en face à face. Pour l’instant, ce que nous disons semble désagréable aux oreilles de l’autre, mais Nous avons commencé à parler et, surtout, nous écoutons et nous sommes prêts à parler et à dialoguer aussi longtemps qu’il le faudra pour nous entendre. Par conséquent, je dirais que la situation aujourd’hui est un peu meilleure qu’elle ne l’était en décembre », a-t-il déclaré.

S’adressant à Lusa et RTP à Brest, en marge d’une réunion informelle des chefs de la diplomatie de l’Union européenne (UE), largement consacrée à la situation de tension militaire à la frontière entre la Russie et l’Ukraine, Santos Silva a souligné que « les choses se sont améliorés » dans le sens où au moins il y a déjà une conversation en cours, et sur certains fronts.

« L’Amérique et la Russie se sont parlé lundi dernier, puis il y a eu une réunion du Conseil OTAN-Russie, aujourd’hui la réunion a eu lieu dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). , nous savons que les parties expriment leur position plus qu’elles ne négocient ou ne dialoguent réellement, mais c’est la première étape », a-t-il déclaré.

Soulignant qu’il s’agissait « de la première étape d’un processus qui doit se poursuivre », le ministre portugais des Affaires étrangères et des Affaires étrangères a déclaré que « c’est-à-dire d’ailleurs » qu’il soulignera dans son intervention dans le débat du 27.

Car il a compris, a-t-il poursuivi, « le premier pas à faire, cette première rencontre à avoir lieu, n’est pas le bout de la ligne, mais plutôt, partie et principe d’un processus » dont le but est de conduire. pour la « position de compréhension ».

« De notre côté, la fermeté et la volonté de dialogue sont des attitudes qui nous caractérisent », a-t-il déclaré.

Santos Silva quittera Brest aujourd’hui pour assister aux funérailles du président du Parlement européen, David Sassoli, à Rome, au nom du gouvernement portugais, remplacé lors d’une réunion informelle des diplomates de l’UE – qui se déroule jusqu’à vendredi dans la ville française – par la ministre des Affaires étrangères chargée des affaires européennes, Ana Paula Zacarias.