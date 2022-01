Da Moussa Dembélé le victoria à Lyon est au courant de Saint-Etienne

France.- Moussa Dembélé a converti un penalty en première mi-temps et c’était suffisant pour que Lyon remporte une victoire 1-0 sur son rival amer Saint-Etienne lors de son affrontement en Ligue 1 vendredi.

Dembélé, qui a également marqué le vainqueur de la semaine dernière à Troyes, a trompé le gardien de Saint-Etienne Paul Bernardoni à la 15e minute pour son sixième but en championnat après avoir été victime d’une faute dans la surface par Timothee Kolodziejczak.

Saint-Etienne et Lyon ne sont distants que de 60 kilomètres et leur rivalité est l’une des plus féroces du football français. Saint-Etienne a dominé la ligue dans les années 60 et 70, remportant un record de 10 titres de champion, tandis que Lyon détenait le record du plus grand nombre de championnats consécutifs, avec sept titres entre 2002 et 2008.

Cette saison a été décevante pour les deux équipes.

Lyon avait espéré se battre pour une place dans le top trois mais a été très incohérent sous l’entraîneur Peter Bosz et a 19 points de retard sur le leader du Paris Saint-Germain.

La performance de Saint-Etienne était encore pire. L’équipe de France la plus accomplie n’a remporté que deux des 21 matches et occupe le bas du tableau après une série de sept défaites.

Lyon a dominé l’action après le but de Dembélé, mais s’est à nouveau révélé inopérable dans le dernier tiers et a eu du mal à produire plus d’occasions.

Le PSG reçoit Reims dimanche, tandis que Nice, deuxième du classement, se déplace au sol de Metz. Marseille, troisième du tableau, jouera à Lens ce samedi.