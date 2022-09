Le manque de talents informatiques affecte les décisions d’investissement technologique

Selon une nouvelle enquête publiée par MuleSoft du groupe Salesforce, la question de l’acquisition de talents informatiques a désormais un impact majeur sur les décisions d’investissement technologique. Message Rapport 2022 sur le péage du leader informatique a révélé que près des trois quarts (73 %) des responsables informatiques conviennent que l’acquisition de talents informatiques n’a jamais été aussi facile, et presque tous (98 %) des répondants affirment que l’acquisition de talents informatiques influence les décisions d’investissement technologique de leur organisation.

Le rapport montre également que les responsables informatiques d’aujourd’hui utilisent la technologie pour créer des expériences plus centrées sur les personnes pour leurs employés et leurs clients. Une majorité (86 %) des responsables informatiques affirment désormais que l’expérience qu’une organisation offre à ses employés et à ses clients est aussi importante que ses produits et services, et quatre répondants sur cinq conviennent que le client (86 %) et l’employé (85 %)- face aux améliorations technologiques sont essentielles à la compétitivité de leur organisation.

« Les conditions économiques changeantes rendent la technologie de plus en plus essentielle au succès dans tous les domaines de l’entreprise, y compris les ventes, les services, le marketing, les affaires et l’informatique. » il dit Matt McLarty, CTO mondial pour MuleSoft. « Alors que les responsables informatiques se bousculent pour pourvoir des postes afin de répondre à cette demande supplémentaire, les plans de jeu traditionnels sont remis en question. Les responsables informatiques d’aujourd’hui doivent se concentrer sur l’amélioration des processus à l’échelle de l’entreprise grâce à une automatisation qui stimule l’innovation, améliore l’expérience utilisateur et stimule une croissance efficace.

La pression pour acquérir des talents informatiques influence les décisions d’investissement technologique

Près de neuf responsables informatiques sur dix (87 %) s’accordent à dire qu’il est très important d’investir dans les ressources humaines. En conséquence, la plupart des répondants prévoient d’investir dans l’amélioration du bien-être du personnel informatique (82 %) et la mise à niveau des compétences (78 %) au cours des 12 prochains mois, deux facteurs qui compensent l’augmentation du nombre d’employés permanents (68 %). Le rapport indique que :

La quasi-totalité (98 %) des responsables informatiques ont déclaré que la « démission massive » avait entraîné une pénurie de travailleurs qualifiés dans l’informatique de leur organisation, en particulier dans l’architecture informatique, les solutions informatiques (60 %), la gestion du cloud et l’infrastructure (45 %).

Les organisations adoptent des initiatives d’automatisation et de libre-service : de nombreux responsables informatiques se tournent vers des initiatives d’automatisation et de libre-service pour faire face aux pénuries croissantes de compétences. Dans tous les secteurs, 58 % des organisations automatisent les tâches et les processus, et 53 % fournissent aux employés non techniques des outils d’automatisation pour répondre à leurs propres besoins.

Les responsables informatiques sont jugés sur l’expérience utilisateur : plus de la moitié sont désormais jugés sur la productivité des employés (52 %), tandis que beaucoup sont également jugés sur la réduction et l’optimisation des coûts (50 %), l’expérience client (48 %) et l’expérience employé (46 %) .

L’amélioration des processus stimule l’innovation et l’efficacité

Bien que la création d’expérience soit essentielle, les stratégies commerciales centrées sur l’informatique et les personnes nécessitent des processus efficaces pour réussir. Plus de la moitié des responsables informatiques (54 %) pensent que le processus de travail entre les équipes informatiques et commerciales peut être considérablement amélioré. Il ressort également du rapport :

Les processus informatiques existants constituent un goulot d’étranglement : neuf responsables informatiques sur dix (91 %) déclarent que les processus informatiques existants entravent la productivité. Les problèmes de processus auraient également un impact négatif sur l’innovation (91 %), l’adoption de la technologie (92 %), l’expérience client (92 %) et l’expérience employé (93 %).

L’amélioration des processus est une priorité absolue : près de la moitié (46 %) des responsables informatiques déclarent que l’amélioration des processus est une priorité absolue pour leur organisation au cours des 12 prochains mois.

Fusion d’équipe pour améliorer l’efficacité des processus : la plupart des répondants ont essayé de créer une équipe de fusion pour améliorer les processus et résoudre les problèmes liés aux processus. Une équipe de fusion est une équipe multidisciplinaire qui combine des personnes ayant une expertise en technologie, en analyse ou dans un domaine et qui partagent la responsabilité des résultats commerciaux et technologiques. Plus des deux tiers (69 %) des organisations ont créé ou mis en place une équipe de fusion, et 22 % prévoient de le faire dans les 12 prochains mois.

En particulier, dans les organisations qui disposent déjà d’équipes de fusion, 63 % des responsables informatiques déclarent que ces équipes sont très efficaces pour aider l’entreprise à atteindre ses objectifs.

L’automatisation et les outils avec peu ou pas de code augmentent l’efficacité et améliorent l’expérience utilisateur

L’autonomisation et l’autonomisation grâce à la technologie stimulent la croissance des entreprises, et les organisations utilisent la meilleure technologie pour créer de nouvelles expériences pour les clients et les employés. Bien que cette stratégie puisse augmenter l’agilité, quatre responsables informatiques sur cinq (81 %) conviennent que cette approche signifie que leur organisation est aux prises avec des complexités informatiques. Et quoi d’autre:

Des défis d’intégration subsistent : la plupart des responsables informatiques estiment que les projets d’intégration de données ou de systèmes prennent trop de temps (66 %) et sont trop coûteux (69 %). Dans le même temps, plus des deux tiers (68 %) admettent qu’un manque d’intégration de données ou de système crée une expérience client décousue. Par conséquent, presque tous (98 %) les responsables informatiques déclarent que les nouveaux investissements sont influencés par la capacité de l’outil à s’intégrer à la technologie existante.

Les entreprises adoptent des outils low-code ou no-code : de nombreux responsables informatiques se tournent vers des outils low-code et no-code pour permettre aux utilisateurs professionnels de créer et de tester de nouvelles expériences. Presque toutes les organisations (96 %) utilisent actuellement des outils low-code et no-code, et 36 % prévoient d’étendre leur utilisation au cours des 12 prochains mois.

La maturité de l’automatisation augmente, mais des améliorations sont possibles : de nombreuses organisations ont mis en œuvre l’automatisation pour améliorer l’expérience client et la qualité des produits. Les deux tiers des organisations (67 %) ont largement ou entièrement automatisé leurs opérations informatiques, et beaucoup ont mis en œuvre des niveaux d’automatisation similaires dans d’autres fonctions commerciales, notamment le support client (59 %), les finances (60 %), le marketing (58 %). , ventes (56 %) et ressources humaines (55 %). Cependant, il existe encore relativement peu de processus entièrement automatisés – en moyenne, 23 % des organisations déclarent y être parvenues dans toutes les fonctions de l’entreprise.

« Le climat économique actuel ne laisse aux responsables informatiques d’autre choix que d’en faire plus avec moins d’efforts. Ces outils existent pour permettre à davantage d’utilisateurs de devenir des créateurs numériques et aider leurs organisations à se développer tout en augmentant leur efficacité. En automatisant les processus dans la mesure du possible, les dirigeants peuvent générer de la valeur plus rapidement et accélérer l’innovation. » McLarty a ajouté.

Informations complémentaires :

Méthodologie

Le rapport IT Leader Toll de MuleSoft, en partenariat avec Vanson Bourne, est basé sur des entretiens avec 1 000 responsables informatiques dans le monde. L’enquête en ligne a été menée entre juin 2022 et juillet 2022 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Australie, à Singapour, à Hong Kong et au Japon. Seuls les candidats appropriés qui ont été vérifiés par le biais d’un processus de sélection rigoureux à plusieurs niveaux participent à l’enquête. Tous les répondants travaillent dans des organisations commerciales du secteur public ou privé comptant au moins 1 000 employés et occupent un poste de direction ou de cadre intermédiaire ou supérieur dans une fonction informatique.

