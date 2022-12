Le local Siao Him Fa brille au Grand Prix de France, Hendrickxová fête son anniversaire avec une victoire – ČT sport – Télévision tchèque

Le vice-champion du monde de cette année, Hendrickx, a été le seul à quitter proprement le programme libre et à conserver à juste titre la tête à court terme. Elle s’offre un beau cadeau pour son vingt-troisième anniversaire et en même temps elle est la première femme belge à remporter le Grand Prix. Kim Je-rim de Corée a pris la deuxième place avec une perte de plus de vingt et un points.

Parmi les couples de danseurs figurent des représentants du souverain italien, Guignardová et Fabbri. Le bronze a été remporté par Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen du Canada, la paire à domicile de Yevgenija Lopareva et Geoffrey Brissaud.

Et le public français a également été régalé après la course masculine, où Adam Siao Him Fa s’est réjoui de l’emporter après avoir réalisé le meilleur freeride de sa carrière pour remonter de la troisième place après un programme court. Le deuxième est Sota Jamomoto, le troisième est un autre japonais Kazuki Tomono.

Siao Him Fa est devenu le troisième vainqueur français de son Grand Prix à domicile, le premier depuis le règne de Brian Joubert en 2006.

La course des paires sportives était très serrée entre les quatre meilleures paires avant le tour d’élimination libre, avec seulement quatre points séparant les première et quatrième paires. Stellatová-Dudeková et Deschamps se sont qualifiés pour la finale du Grand Prix avec leur victoire. Le couple français Camille et Pavel Kovalev a pris la deuxième place, le couple allemand Annika Hockeová et Robert Kunkel est passé à la troisième place.