« J’ai toujours dit la même chose, qu’à la fin des pourparlers de paix, il y aura une question territoriale de l’Ukraine, qui appartient à l’Ukraine, et un problème de sécurité collective de toute la région », a-t-il ajouté. « C’est la même chose que j’ai dite depuis le début, la même chose sur laquelle nous avons travaillé en février, mars et discuté », a-t-il poursuivi, faisant référence aux efforts d’avant-guerre pour convaincre Vladimir Poutine que l’OTAN en Europe de l’Est n’était pas une menace pour la Russie. .

« L’un des points fondamentaux auxquels nous devons faire face est – comme le dit toujours Poutine – la crainte que l’OTAN ne vienne directement chez lui, et nous devons également faire face au déploiement de missiles qui pourraient menacer la Russie », a déclaré Macron dans son discours. l’interview de TF1 a été filmée lors de son passage aux Etats-Unis.

Cette déclaration a suscité des critiques de la part de l’Ukraine et de plusieurs pays d’Europe de l’Est. Ils accusent Macron d’être trop mou, indomptable et de dépasser Moscou.

Selon Oleksiy Danilov, qui est secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, il est nécessaire de protéger le monde de la « soi-disant Russie », et non l’inverse.