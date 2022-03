Le gouvernement AMLO a demandé d’arrêter la vente aux enchères des actifs hérités en France

Alejandra Frausto, chef du ministère de la Culture (Photo : EFE)

Chef du Ministère de la Culture, Alejandra Fraustolancer ce mardi un nouvel appel à arrêter la vente aux enchères de biens patrimoniaux mexicains En France. Par conséquent, il a assuré que le gouvernement fédéral avait lancé protocole juridique et diplomatique en retirer 50 pièces qui doit être mis aux enchères la semaine prochaine à Paris.

Dans un communiqué, l’agence et l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) rapporte que dans le cadre des deux enchères prévues pour 9 et 11 février « Les plaintes pertinentes sont soumises au procureur général de la République (RGF) ».

Enchère intitulée Première des arts précolombiens et Art précolombien et organisé par Société Baecque et associés et Compagnie Binoche et Giqueello Perusahaansitué dans la capitale française, qui, a-t-il dit, « comprend 50 pans de la culture mexicaine et, par conséquent, appartient au patrimoine national ».

En outre, en demandant au conseiller juridique du ministère des affaires étrangères (MARIÉ) l’assistance diplomatique nécessaire pour mener à bien les actions connexes de protection du patrimoine culturel mexicain.

Pour cette raison, Fraust envoyer une lettre aux deux organisateurs a exprimé, au nom du gouvernement et du peuple mexicains, « une forte désapprobation de la vente aux enchères, qui considère que les marchandises déclarées proviennent du territoire mexicain ».

Dans les lettres, des références sont faites à des opinions sur des questions archéologie réalisées par des spécialistes de l’INAH à partir du catalogue numérique des ventes aux enchères.

Il souligne qu’il y est déterminé que dans le soi-disant « Art Précolombien-Arts Premières » trois parties sont identifiées qui sont des marchandises en provenance du Mexique : mini masque anthropomorphe et deux boucles d’oreilles en pierre métamorphiquetandis que dans « Art précolombien » 47 pièces sont identifiées qui font partie du patrimoine mexicain.

Au total, entre les deux ventes aux enchères, 50 pièces comptaient comme désignées et protégées comme monuments archéologiques mobiliers, conformément à la loi fédérale sur les monuments et zones archéologiques, artistiques et historiques.

« Ces pièces représentent l’héritage inestimable de notre culture ancestrale qui fait partie de notre patrimoine historique et un exemple de la diversité et de la richesse de la culture mexicaine »

Vendredi dernier, le Mexique a protesté contre une vente aux enchères de produits préhispaniques à Paris, qui, selon l’ambassadeur du pays en France, Blanca Jiménez Cisnerosappartenaient à l’État de Mexico et en étant vendus, ils encourageaient le pillage.

les ventes comprennent 381 lots d’œuvres d’art primitives de plusieurs continents et des dizaines d’objets de pays d’Amérique latine tels que Pérou, Colombie et Costa Rica, qui n’a pas encore commenté. Parmi eux, plus d’une douzaine venaient du Mexique.

Selon le sous-ministre du Développement culturel, Le Mexique s’est remis de l’étranger 5 mille 744 pièces archéologiques considéré comme patrimoine national pendant les trois premières années de la présidence Andrés Manuel Lopez Obrador.

Rien qu’en 2021, le gouvernement a réussi le rapatriement de 600 objets archéologiques de Allemagne, Canada, États-Unis, France, Pays-Bas, Danemark, Australie et ItalieNúñez enquête sur la XXXIIIe réunion des ambassadeurs et consuls mexicains.

« Les biens culturels et archéologiques sont la propriété de la nation, inaliénables et indéterminées, dont l’exportation est interdite depuis 1827. La commercialisation de ces biens constitue un crime, car elle favorise et contribue au commerce illicite et à la criminalité transnationale »

Depuis le début de la période de six ans d’AMLO, le gouvernement mexicain a intensifié réclamations d’objets historiques à l’étranger.

