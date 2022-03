Runner’s Forte vous invite à pratiquer l’athlétisme – Diario de Xalapa

Dans Xalapa il y a plusieurs groupes de personnes qui courent dans le but de maintenir la santé et de renforcer les relations, comme Runner’s Forte qui célèbre un an de création en décembre grâce à l’idée de Claudia Sanchez Lucky et Augusto Dominguezqui est administrateur.

Désormais initiée aux coureurs, l’équipe met en place un programme d’entraînement à partir de 7h du matin au Cerro de Macuiltépec, tandis que le week-end, ils courent la distance vers Cerro Gordo, Tembladeras, Llanillo del Cofre de Perote et Pico de Orizaba, entre autres.

Cette équipe correspond Virginia Lagunes, Juan Everardo Fajardo Alvarado, Nohemí Villegas, Olga Varyllas, Alejandro, Gerardo, Fatima, Miguel, Fabiola, Lupita Callejas, Gustavo, Enrique, Celina Ortiz, Leticia Martínez, Lorena et Gaby Betancourt. Ils sont actuellement à la rencontre de la Team Jaranos pour accompagner leur partenaire Marco Lezama dans son « Projet Europe » qui servira à assister à l’Ultra Trail du Mont Blanc qui se déroulera en France et qui couvrira la distance.et 90 milles. De même, Runner’s Forte et Jaranos soutiennent l’enseignant Miguel Ramo, connu dans le monde des coureurs sous le nom d’Adan Scot, qui prévoit d’assister au Great New York Marathon dans sa 50e édition. Augusto Domínguez explique que Scot vend l’Atlas, qui est un guide pour les coureurs, et que ce qu’il collecte est utilisé pour couvrir les frais de voyage.

Il a partagé que son amie Alicia Jaime, une représentante de Jaranos, une équipe qui s’entraîne à 6 heures du matin devant un célèbre café de la subdivision de Las Praderas, a également fait une tournée avec eux pour promouvoir le sportHé, ils se rencontrent enfin à la Churrería de Moy avec Ivonne Mayanín Landa Velasco, qui aime aussi l’athlétisme.

Il a commenté que lorsque l’idée de bien démarrer le groupe est venue, ils sont restés ensemble, « à cause de toute positivité, unité, amitié, respect et surtout amour pour le sport, quelque chose de très important pour les êtres humains, c’est pourquoi j’invite les gens à faire des activités sportives et s’ils veulent le faire avec nous, ils peuvent appeler le 2281807545 et heureusement mon cœur prend soin d’eux », Afficher.

Il a souligné qu’ils ont fourni un soutien à d’autres coureurs qui s’entraînent pour certaines compétitions « et c’est la meilleure chose pour nous, car ce sont généralement les athlètes qui vont à un événement et rejoignent l’équipe pour faire la distance, nous sortent de notre zone de confort et entraînement plus intense et efficaceC’est pourquoi leur présence est positive », a-t-il expliqué.

Mettez en surbrillance les groupes qui font ce type de tournée et ils sont utiles « J’espère que plus de gens se joindront à n’importe quelle équipe. Il y en a beaucoup de très bons comme Jacer, un groupe qui a aussi connu le même sort que nous à Las nimas. C’est pourquoi j’ai renouvelé l’invitation à faire de l’exercice.

Pour ceux qui veulent nous rencontrer, sur notre page Facebook Runner’s Forte trouvera des photos du plaisir que nous avons eu à parcourir des lieux importants de la capitale de Veracruz », a-t-il conclu.