L’avocat français de la défense perd la coupe canadienne Billie Jean King

La France, championne en titre, a perdu contre toute attente son match d’ouverture de la Coupe de tennis Billie Jean Kingová à Prague. Le dernier vainqueur de la Fed Cup en 2019, comme on appelle communément la compétition, a perdu aujourd’hui dans le groupe A contre le Canada 1:2 dans le match.

Le Canada n’a pas le nouveau modèle des Championnats du monde par équipe, disputés par douze équipes dans la capitale tchèque, la finaliste de l’US Open de cette année Leylah Fernandezová et la gagnante du Grand Chelem de New York l’année précédente Bianca Andreescuová. La capitaine Heidi El Tabakh qui va se marier n’a pas non plus pu venir. Il a été remplacé par Sylvain Bruneau, capitaine du Canada de 2010 à 2018.

Le premier point du Canada a été marqué par la 353e joueuse mondiale Françoise Abanda, qui a battu Fiona Ferro, qui a terminé deuxième devant Caroline Garcia. Puis Rebecca Marin a perdu le duel avec Alizé Cornet et a décidé le doublé. Dans le monde double cinq Gabriela Dabrowská et Marinová ont perdu 6 : 4 et 7 : 6 Cornetová et Clara Burelová.

Le Canada pourrait décider de son passage aux demi-finales mardi, lorsqu’il affrontera les favoris du groupe, la Russie, dirigée par Anastasia Pavlyuchenkova.

Dans le groupe B, la Belgique a affronté la Biélorussie, qui n’avait pas la numéro deux mondiale Aryna Sabalenková, et Viktoria Azarenková, nommée à l’origine, n’est pas non plus arrivée. Déjà célibataires, Sapa Minnen et la 18e joueuse mondiale, Elise Mertens, ont décidé. Jusqu’à ce que le double appartienne à la Biélorussie.

Le dernier tournoi de la Billie Jean King Tennis Cup à Prague :

Groupe A:

France – Canada 1 : 2

Ferrova – Abandaova 6:4, 4:6, 4:6, Cornetova – Marinova 6:4, 7:6 (7:5), Burelova, Cornetova – Dabrowska, Marinova 3:6, 6:7 (6:8) .

Groupe B :

Biélorussie – Belgique 1 : 2

Simanovicova – Minnenova 2:6, 2:6, Sasnovicova – Mertensova 2:6, 6:4, 2:6, Lapkova, Sasnovicova – Flipkensova, Mertensova 6:4, 6:3.

Groupe C :

Espagne – Slovaquie 2:1

Suarezova – Kuzmova 2:6, 6:3, 3:6, Sorribesova – Schmiedlova 6:3, 3:6, 6:2, Sorribesova, Suarezova – Kuzmova, Mihalikova 4:6, 6:2, 10:7.