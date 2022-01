Le golf, un sport pour tous les âges

ELe golf est un sport auquel tous ceux qui l’essayent seront accros. Certains sont venus vers lui en pensant que ce ne serait pas un sport pour eux mais ils ont fini par tomber et revenir. Il a quelque chose que seuls ceux qui l’ont pratiqué savent ce que c’est. C’est peut-être un sport pratiqué dans la nature quand il fait beau, la possibilité de proposer de s’entraîner en famille ou entre amis ou le simple fait d’essayer d’améliorer une marque personnelle tout le temps, chose que beaucoup suivent.

Le golf est un sport pratiqué avec des clubs – il y en a plusieurs pour chaque moment de jeu – et une balle. Le but n’est autre que de mettre la balle dont nous avons parlé dans l’un des nombreux trous – dans l’ordre à suivre pendant le jeu – sur le terrain de jeu avec le moins de coups possible et avec la seule possibilité d’utiliser un bâton pour frappe le.

Il n’y a pas de date exacte qui puisse dire avec certitude quand le golf est né. Ainsi, nous avons découvert qu’il y avait des enregistrements d’un sport similaire pratiqué en Hollande en 1297 avec des bâtons et des balles en cuir et ils l’ont appelé « Colf ». Par contre, en France il existe des documents montrant un jeu appelé ‘Chole’ en 1200, dans le journal Adélaïde de Savoie il y a des représentations de golfeurs vers 1450, ‘Colven’ à Bruxelles en 1360 ou l’apparition de golfeurs de la figure de un golfeur mettant un putt dans un trou fait dans la glace en Flandre en 1480.

Malgré toutes ces apparences, ce n’est qu’en 1457 que le premier témoignage écrit du golf, tel qu’il est écrit aujourd’hui, fut découvert en Ecosse. C’est alors que le Parlement écossais, par ordre du roi d’Écosse Jacques II, a interdit « vous mais bawe et vous golf » et a ordonné la pratique du tir à l’arc à la place. La décision a été confirmée par Jacques III en 1471 et Jacques IV en 1491. Plus tard, après la guerre pacifique entre l’Écosse et l’Angleterre en 1502, elle a été supprimée car il était gênant pour la population d’entreprendre des exercices paramilitaires. Cependant, et malheureusement souvent, on a découvert plus tard que James IV jouait au golf. Cela peut être connu après avoir consulté la comptabilité officielle du tribunal où figure la facture du club de golf fait pour le roi.

robert maule, premier golfeur

Aujourd’hui, nous connaissons tous John Rahm, Tiger Woods, Severiano Ballesteros, Sergio García, Jose María Olazábal ou Miguel ngel Jiménez, entre autres, mais qui a été le premier de l’histoire ? Le golf s’est répandu grâce à l’aide de l’empire britannique au XVIe siècle, puis Robert Maule est devenu le premier golfeur à être mentionné en 1527. Il semble jouer à Barry Links, près de l’actuel Carnoustie.

D’autre part, en suivant l’évolution où l’on voit qu’il s’agit d’un sport étroitement lié à la monarchie, on voit comment Marie I, qui était reine d’Ecosse, a introduit ce sport en France. On sait qu’elle a joué au golf peu de temps après le meurtre de son mari en 1567, et elle a été largement critiquée.

Après ces événements, et d’autres qui se sont produits au cours des 300 années suivantes, le golf a encore progressé jusqu’à ce qu’en 1857 le premier manuel de golf soit apparu sous le titre « Le manuel du golfeur », écrit par un écrivain se cachant sous le pseudonyme « Une main vive » – sharp mains – bien qu’il ait été découvert plus tard qu’il s’agissait de HB Farnie – Henry Brougham Farnie, souvent appelé HB Farnie, était un bibliothécaire anglais et un adaptateur et auteur d’opérettes français -.

Comment pratiquer ce sport ?

Comme nous l’avons dit, le golf consiste à faire entrer la balle dans le trou avec le moins de coups possible en utilisant un seul bâton. La zone de départ s’appelle le ‘tee’ et où le trou s’appelle le ‘green’, une zone verte parfaitement entretenue et taillée. Ce qui est bien, c’est qu’il peut être joué à tout âge, à la vitesse que tout le monde veut impressionner et dans la nature.

Le golf est caractérisé par un système de handicap. C’est une mesure numérique de la capacité d’un golfeur amateur à jouer sur un parcours donné. C’est le potentiel d’obtenir des résultats bruts au-dessus des joueurs professionnels. Ainsi, grâce à cela, des joueurs de niveaux différents pourront s’affronter dans les mêmes conditions.

Pour le terrain, le conventionnel aura au moins 9 trous numérotés, bien qu’idéalement il devrait en avoir 18 et entre le « tee » et le « green », il peut y avoir toutes sortes d’obstacles qui rendent difficile l’entrée de la balle sur le terrain. trou. Dans ce cas, si nous voulons faire de la compétition, nous devons jouer au moins 18 trous d’affilée et le test le plus important se joue à 36, 54 ou 72 trous, en répétant 18 trous le premier jour de plusieurs jours.

Enfin, pour jouer, vous avez besoin d’une série de bâtons, chacun composé d’un bâton avec une poignée ou une poignée – une « poignée » – et une tête avec laquelle frapper la balle. Habituellement, un sac de club se compose de quatre bois et dix fer et chacun est utilisé à des fins différentes. De cette façon, nous trouvons certains qui sont meilleurs pour les longues distances et d’autres pour les courtes distances. Ceux en bois par exemple sont utilisés pour les coups longs, le fer pour les intermédiaires ou les putters pour mettre la balle sur le ‘green’.

« Je toujours Il aime le paddle-tennis mais Alfonso essaie de me faire aimer le golf pour que nous puissions tous jouer ensemble. » ana castiella avocat

« Nous aimons jouer au golf parce que cela peut être fait en famille et je peux vous assurer que ce n’est pas aussi cher que de faire un triathlon » Alphonse du Rio écrivain et avocat

Country Club de Laukariz

Laukariz Country Club est un complexe privé dédié au sport et aux loisirs familiaux. Situé dans un environnement naturel dans la ville de Mungia, près de l’aéroport de Loiu. L’hôtel dispose d’une variété d’installations, dont un parcours de golf de 27 trous. De plus, il dispose d’un terrain d’entraînement et d’un «putting green», d’un court de tennis, d’un court de paddle-tennis, d’un terrain de fronton, d’une piscine extérieure et intérieure, d’une salle de sport, d’un sauna et de massages, d’un roller hockey, d’un basket-ball, d’un handball, d’un terrain de football, d’un terrain de football, – Clubs enfants, salons, restaurants, magasins de sport et clubs de jeunes.

Pendant ce temps, le parcours de golf couvre une superficie d’environ 70 hectares et compte 27 trous, de sorte que trois parcours officiels de 18 trous peuvent être joués. Le profil du terrain est assez lourd à cause de la pente, donc après avoir pris la route l’exercice physique est assez lourd. Depuis le terrain, vous pouvez voir plusieurs montagnes et vallées qui, associées à l’environnement naturel dans lequel se déroule le jeu, en font un endroit idéal pour jouer.