voyage à Magna Graecia avec des jeux vidéo

Peu de choses peuvent ramener le même sentiment de bonheur que nous ressentons lorsque nous planifions un nouveau voyage, confirmez-vous ? Malheureusement, cependant, entre le travail et les engagements personnels nous ne pouvons pas toujours réserver des vols ou monter dans la voiture chaque fois que nous ressentons le besoin de vivre une nouvelle expérience. Heureusement, il existe des alternatives parfaitement valables à notre soif de connaissance du monde, comme le voyage virtuel par exemple, ou jeux vidéo.

Grâce à la technologie, en effet, nous pouvons devenir les protagonistes du voyage d’expérience consommé entre les smartphones ou les appareils. Il y a des jeux vidéo qui nous permettent d’aller de l’avant et de trouver des dieux la plus belle région du monde, dont certains sont directement sur notre BelPaese.

C’est le cas de la région de la Basilicate, une région d’une beauté enchanteresse caractérisée par des paysages sauvages et non pollués, une histoire, des arts et une culture. Notre voyage virtuel et notre expérience, aujourd’hui, commencent ici, de plage suggestive et enchanteresse baignée dans la mer Ionienne et qui distingue de manière unique cette région.

Nous sommes à Metaponto, sur le rivage clair et enchanteur du lido homonyme, parce que c’est là que notre jeu commence. Né d’une collaboration entre Maker Camp, société spécialisée dans la création de jeux vidéo éducatifs pour les écoles, et l’Agence de Promotion de la Région Basilicate, Metapontum est né, des cartes Minecraft à télécharger gratuitement pour découvrir et redécouvrir le territoire d’une manière inédite et intéressant.

De là, nous pouvons devenir les protagonistes d’une aventure qui se déroule en plein l’un des endroits les plus intéressants de la région. L’aventure commence dès la plage, une destination enchanteresse et magique qui attire chaque année des milliers de visiteurs, puis continue à découvrir les lieux emblématiques de la Magna Graecia.

La carte nous permet d’explorer la côte de la mer Ionienne là-bas, où se trouvait autrefois l’une des villes les plus développées et les plus importantes de la Magna Graecia, un symbole d’art et d’histoire, un témoignage de la culture de la pensée hellénique, ainsi que Chaise d’école pythagoricienne. Et ce sont précisément les philosophes et mathématiciens grecs qui accompagnent le jeu dans d’autres missions, toujours associées à la découverte.

Non seulement l’histoire et la culture, cependant, à travers la carte Minecraft, il est également possible d’entrer en contact avec biodiversité qui existe dans toute la région. Vous pouvez traverser les zones naturelles protégées et les oasis du WWF Policoro pour ramener les tortues en liberté.

Êtes-vous prêt à vous lancer dans cet incroyable voyage ?