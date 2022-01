Paris emmène ses musées dans les trains de banlieue | Culture et divertissement

L’art parisien sort du musée et entre dans le train avec une nouvelle initiative qui propose aux voyageurs et touristes de la ligne de banlieue C, la plus touristique de la capitale française, un parcours sensoriel qui les incite à visiter ces lieux en personne.

Il a fallu 600 heures pour transformer les quatre voitures du Train du Musée de Paris en une exposition roulante avec des reproductions de certaines des œuvres les plus emblématiques du Musée Carnavalet, du Palais Galliera, du Musée d’Art Moderne et du Petit Palais.

« L’idée est d’inciter (les usagers) à visiter les quatre musées que passe la ligne C, à vivre un moment culturel », a expliqué mercredi à l’EFE le directeur des transports de la SNCF.

Carnavalet propose aux touristes un bref résumé de l’histoire de la capitale, le Petit Palais rapproche l’architecture plus classique et l’art, le Musée d’Art Moderne est le fleuron parisien du mouvement et la Galliera évoque la mode et son rapport à la société à travers des collections des 19e et 20e siècles. .

« Cette opération vise à valoriser le patrimoine artistique des musées de la ville. C’est une manière de mettre en valeur ce qui s’y trouve et de renforcer l’attractivité de la capitale », a déclaré la conseillère culturelle Carine Rolland.

Ce train particulier sera mis en circulation cette semaine et devrait fonctionner pendant les dix prochaines années orné de reproductions artistiques de ses plafonds et murs, comme l’a démontré ce lundi dans sa présentation à la gare d’Austerlitz à Paris.

Ce n’est pas la première fois que l’art et le transport ferroviaire sont liés : en 2012 la ligne C a accueilli le train « Château de Versailles » et le train Impressionniste a également été lancé dans le passé en collaboration avec le musée d’Orsay ou le train des Arts et des civilisations , en collaboration avec Quai Branly -Jacques Chirac.