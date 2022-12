Le futur président russe est peut-être en prison…

Amnesty développe son projet prisonexit.org, qui attire l’attention sur les cas les plus graves de Russes injustement emprisonnés pour leurs opinions et appelle à signer des pétitions pour leur libération. Une nouvelle campagne intitulée Future Presidents reconstitue les circonstances authentiques de l’emprisonnement de Václav Havel. L’agence de communication Havas Prague est à nouveau à l’origine de l’idée.

Des dizaines à des centaines de prisonniers d’opinion siègent actuellement dans les prisons russes, punis par le régime pour avoir exprimé publiquement leurs opinions, notamment Rafis Kashapov, Sergej Nikiforov et Darya Poljudova. Dans le projet The Future President, Amnesty International rappelle que Václav Havel lui-même était dans une situation similaire, ce qui n’aurait pas pu se faire sans la pression internationale. À partir de deux exemples tirés de l’histoire, cette campagne prouve que le soutien d’un condamné peut conduire à la démocratisation de tout un pays.

Combien de futurs présidents sont en prison aujourd’hui ?

« Nous voulions utiliser les clichés originaux de sa cellule de Václav Havel, mais ils n’étaient disponibles nulle part. C’est pourquoi nous avons dû nous l’approprier pour qu’il ait l’air aussi documentaire, réaliste et d’époque que possible. Nous avons combiné les visages avec des clichés spéciaux de l’intérieur de la prison et de nos personnages supplémentaires. Tout est ensuite passé par une post-production exigeante« , ont expliqué les créateurs de la campagne Jakub Kolářík et Petr Čech, responsable créatif de l’agence Havas Prague.

La Russie serre la vis aux droits de l’homme

Avec la campagne « Prisonexit », Amnesty veut attirer l’attention du public tchèque sur les plus grands cas de violations des droits de l’homme en Russie et éveiller la solidarité avec les prisonniers d’opinion russes à travers une expérience vidéo insolite.

« Nous voulons, avec ceux qui unissent leurs forces, mettre fin aux atteintes à la liberté d’expression, de réunion et d’association. Nous voulons forcer les autorités russes à retirer les mesures répressives et les lois absurdes et à mettre fin à la persécution et aux campagnes contre les défenseurs des droits de l’homme et les personnes exerçant simplement leurs droits« , a déclaré Martin Balcar, directeur de campagne d’Amnesty International CR.

La vidéo à 360 degrés a inspiré 10 000 personnes à signer une pétition pour les personnes injustement emprisonnées, et a également été un énorme succès lors d’un festival d’été, où les gens ont pu ressentir la sensation d’un moldu dans une cellule russe à l’aide de lunettes Google 3D. Il entraîne le spectateur dans l’histoire, pendant que vous êtes assis sur le lit et que le gars de l’autre côté de la pièce vous présente comme un débutant ce qui vous attend et ne manque pas un battement…

« Nous essayons d’imiter la réalité autant que possible et de transmettre un sentiment de désespoir. C’est pourquoi les vidéos sont incroyablement longues, sans beaucoup d’action.« , explique Eda Kauba, directeur créatif de Havas Prague. Les vidéos sont disponibles sur YouTube ou sur le Web. jailexit.org.