Dans le passé de la charité familiale. Les gens montrent leur cohésion même après la tragédie de la mine de Příbram — ČT24 — Télévision tchèque

La miséricorde et l’aide sont l’un des piliers fondamentaux du christianisme, ce n’est donc pas un hasard si la tradition de l’amour du prochain et de l’aide désintéressée aux personnes dans le besoin est apparue précisément pendant la période de l’importante fête chrétienne – Noël. Cependant, le reste de l’année n’a pas non plus diminué les expressions de solidarité.

Si d’un point de vue historique le christianisme a joué un rôle incontestable dans la diffusion des concepts d’aide et de charité elle-même, aujourd’hui le rôle de motivation centrale de l’action solidaire est largement rempli par des motivations personnelles, ou « croyances » de nature non religieuse. .

Le fondateur de la plateforme de collecte Donio.cz, David Procházka, affirme que la recherche dans le domaine de l’économie comportementale pointe une certaine spécificité des dons tchèques : « Nous avons des données montrant que les Tchèques sont exceptionnels quand, en fonction des émotions, il faut envoyer de l’argent rapidement dans les cas urgents. Mais dans les secours constants, où ils fixent un ordre fixe de deux cents écus tous les mois et contribuent systématiquement à l’amélioration de quelque chose, ils ne sont pas très bons à cela.

Si l’on prend certains cas d’assistance massive du passé, on peut également y trouver un dénominateur commun comme la cohésion nationale (tornades à Břeclavsk et Hodonínsk ou inondations en 2002 et 1997) ou peut-être le choc d’une catastrophe d’une ampleur inimaginable (tremblements de terre dans l’océan Indien, suivi du tsunami de 2004 qui a fait près d’un quart de million de morts).

Construire une collection à l’ère de la totalité

Les crises locales, qu’elles soient causées par des catastrophes naturelles ou des guerres, sont souvent la toile de fond de la création d’organisations humanitaires et de rassemblements bénévoles. C’est le cas de la communauté internationale tchèque People in Need. Malgré le fait que la construction ait commencé en 1992 – il y a trente ans – les fondations étaient déjà posées en décembre 1988. À cette époque, l’Arménie, qui faisait alors partie de l’Union soviétique, a été frappée par un tremblement de terre dévastateur, qui a fait environ 38 000 morts. perdre la vie.

«Nous avons regardé les informations à la télévision sur l’Allemagne et la France envoyant de l’aide à l’Arménie et les États-Unis s’y préparant et même la Roumanie Ceausescu, complètement épuisée par la fin du communisme. Mais ne parlez même pas de la Tchécoslovaquie », se souvient-il il y a quatre ans Le journal de N Šimon Pánek, alors étudiant à la Faculté des sciences naturelles de l’Université Charles, qui a été directeur de People in Need depuis le début.

Dans les conditions des années 1980, la création d’une collection à l’initiative du public était une réalisation unique. Jusque-là, toute l’aide humanitaire était apportée dans le cadre d’agences de fabrication soviétique.

Pánek souligne que l’Union soviétique s’est ouverte plus rapidement que la Tchécoslovaquie à la fin des années 1980. À l’époque, ils ne se rendaient pas à l’ambassade soviétique par peur ou par réticence – au contraire, cela leur venait naturellement.

« Ensuite, nous sommes immédiatement allés à la télévision tchécoslovaque, ils ont dit que nous annoncions une collecte de fonds pour l’Arménie, et ils nous ont immédiatement diffusés aux informations en direct. En fait, personne n’a été surpris, c’était intéressant. La catastrophe s’est produite, environ trois étudiants ont commencé à aider et personne ne demande qui leur a donné la permission », a-t-il ajouté.

Réseau caritatif

Pánek indique ainsi indirectement les facteurs clés nécessaires pour réaliser le fait qu’un certain événement ne se conforme pas au cours de l’histoire et commence même à être perçu rétroactivement comme un tournant ou un point historique. Le cadre social – économique, politique et culturel – fait partie de l’imaginaire « (ne) soutenant pas le destin » à chaque époque historique.

Les horreurs de la Première Guerre mondiale et ses conséquences ont fait qu’un grand nombre de groupes ont commencé à apparaître sur le territoire de la République tchécoslovaque naissante, développant des efforts plus ou moins systématiques pour la charité et l’aide aux nécessiteux. En même temps, compte tenu de la structure sociale de l’époque, ce n’est pas un hasard si l’effort d’organisation a été mené par l’Église catholique, qui avait la capacité de maintenir des réseaux qui avaient surgi dans des endroits similaires.

Cela tient en partie à sa décentralisation territoriale – c’est pourquoi les premiers sites caritatifs ont d’abord été copiés par les sièges de chaque diocèse. L’union caritative a été fondée à l’instigation de l’archevêque d’Olomouc Antonín Cyril Stojan il y a cent ans – en 1922. Aujourd’hui, cette organisation, sous le nom de Charité de la République tchèque, est le plus grand fournisseur non étatique de services sociaux et de santé. dans notre pays.

Axe fatal

Si nous remontons encore trente ans en arrière, nous arriverons à une étape importante qui pourrait marquer la première vague de solidarité de masse avec les sinistrés de notre région. Fin mai 1892, le plus grand accident minier d’Europe s’est produit à Březové Hory près de Příbram. L’événement tragique a choqué le public à l’époque.

Le district minier de Březové Hory – qui fait maintenant partie de Příbram – qui fournissait l’extraction d’étain et d’argent était l’une des installations les plus modernes de ce type à la fin du XIXe siècle.

Le fatidique 31 mai, le destroyer Emanuel Kříž changeait les mèches dans le charbon mourant avant de quitter l’équipe du matin à l’étage le plus bas de la mine Marie. Cependant, les cendres jetées sont tombées à travers la grange dans une cave pleine de copeaux de bois, qui a finalement pris feu. Le premier incendie n’a été détecté qu’au prochain quart de travail dans l’après-midi.

Au moment de l’accident, la mine de Marie avait une profondeur de 1 100 mètres, comportait 32 étages et la plupart des outils étaient en bois. Surtout dans les parties inférieure et médiane de la mine, le bois est très sec, la suie est donc assez inflammable. Le feu s’est propagé non seulement à l’étage, mais aussi à la mine voisine, qui était reliée au rez-de-chaussée de Marie.

« L’administrateur en chef Hugo Grögler a décidé d’éteindre l’incendie en soufflant de l’eau des bouches d’incendie et des gicleurs. Cependant, le sous-sol s’est de plus en plus enfumé et les gens ont continué à mourir », explique l’historien et réalisateur. Musée minier de Příbram Josef Velfl. La pression du débit d’eau a repoussé le monoxyde de carbone et la vapeur chaude sous terre, de sorte que les mineurs qui ont fui par le couloir vers un autre puits ont pour la plupart étouffé. En raison de l’égalité des températures dans la mine et en surface, la ventilation souterraine a également échoué, a ajouté Velfl, auquel il a dit que la seule chance était que le feu n’ait pas atteint les plus petits magasins de dynamite et de poudre à canon.

La balance des malheurs est tragique. Sur les 835 démolisseurs travaillant le soir, 319 personnes sont décédées. La plupart des morts travaillaient dans les mines de Vojtěch. Parmi les victimes figuraient cinq mineurs qui ont donné leur vie en essayant d’aider leurs camarades. Ils ont également envoyé neuf chevaux à la mine pour aider à y transporter le bois. La dernière victime a été retrouvée le 22 septembre.

Orphelins de Příbram

Les 319 mineurs ont laissé un total de 285 veuves et 919 orphelins. L’événement était extraordinaire non seulement en raison du nombre élevé de victimes et de survivants, mais aussi en raison de la couverture médiatique (alors bien sûr, il n’y avait que les journaux) qui a suscité une réponse non seulement sur le sol tchèque, mais aussi à l’étranger.

« Hier après-midi à Prague, il y avait déjà des nouvelles choquantes concernant un accident inattendu survenu dans cette mine, mais personne ne voulait croire que tant de vies humaines avaient été perdues dans la catastrophe », rapporte le Národní listy du 2 juin 1892.

Les sauveteurs ont été remplacés par des politiciens en visite – le ministre de l’Agriculture de Vienne Julius von Falkenhayn et le vice-roi tchèque François de Thoune sont également arrivés sur les lieux. En collaboration avec la société minière, ils ont décidé de verser aux survivants un mois de salaire complet et une rente mensuelle d’un montant de huit florins et deux de plus pour chaque orphelin. Outre le fait que la mine a également pris en charge les frais des funérailles et de la construction du mémorial, 90 000 florins ont été promis par le Trésor public et le Trésor de la fraternité des mineurs pour subvenir aux besoins des familles des victimes.

Des députés tchèques, dont Tomáš G. Masaryk, se sont également relayés à la mine. Avec le maire de Příbram, ils ont appelé à organiser une collecte de fonds. En réponse à la tragédie, toutes sortes d’autorités et d’associations y ont contribué, par exemple l’usine Ringhoffer à Prague, et la municipalité de Vienne a également envoyé de l’argent. Des collectes séparées sont alors organisées entre les membres du Conseil impérial.

L’aide est également organisée par le biais d’événements culturels – les recettes du concert de la Hlahol Singing Society à Žofín Prague ou l’argent de l’exposition du voyageur Emil Holub vont à la famille. L’argent pour l’achat de diverses publications caritatives va également à la collecte. Mais l’almanach est devenu le plus célèbre Orphelins de Příbramcontribué par 149 artistes tchèques, dont Alois Jirásek, Svatopluk Čech et Jakub Arbes.

Au 30 juin 1893, un total de 204 160 pièces d’or avaient été collectées. La liste des donateurs est toujours disponible aujourd’hui grâce aux mineurs de Příbram Association Procoupqui recueille les informations disponibles sur les accidents miniers sur son site Web et, entre autres, s’occupe de l’héritage des monuments miniers.