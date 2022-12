La mort d’un tyran et la revanche des nazis : 80 ans se sont écoulés depuis l’incendie du village où la résistance aidait

En lisant les biographies des sept parachutistes des cachots, l’aumônier en chef actuel de l’armée, Jaroslav Knichal, s’est posé à plusieurs reprises la question pressante : où sont Jan Kubiš, Josef Gabčík, Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc et Josef Bublík prennent le pouvoir protéger des concepts abstraits comme la liberté ou la démocratie ? « Je me suis toujours demandé : est-ce que j’aurais, à la place des parachutistes ou des personnes qui les assistent, le même courage ? Aujourd’hui encore, on se retrouve dans des situations où on se demande : est-ce que j’ai de la force ? Ils étaient convaincus qu’il fallait agir. Ils auraient pu attendre sereinement la fin de la guerre, mais néanmoins ils ont risqué et consciemment mis leur vie en jeu, et l’ont perdue. Chaque fois, je m’en suis rendu compte en visiter les cachots du pays de l’église Cyrille et Méthode, où ils sont morts, me donne la chair de poule », a déclaré l’aumônier Knichal.

En lisant les histoires de vie de Jan Kubiš et Josef Gabčík du paragroupe Anthropoïde et de cinq autres hommes d’Out Distance, Silver A, Bioscope et Tin, et leurs centaines d’aides, le lecteur sera étonné du niveau de dévouement, d’amour et d’amitié. au-delà de la tombe, un courage jamais vu auparavant, arrivé auparavant, l’appel moral, mais aussi l’ignorance et la trahison du régime totalitaire nazi.

Joachim Gauck, qui a visité le Mémorial de Lidice il y a dix ans en tant que président de l’Allemagne, n’aurait pas pu le résumer plus succinctement : « La résistance de Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Jan Hrubé, Jaroslav Švarek, Josef Bublík et leurs aides contre l’occupation et la brutalité de la dictature est une étincelle pour nos propres vies. Le monde a besoin d’exemples comme celui-là.

27 septembre 1941 Reinhard Heydrich a assumé le poste de protecteur du Reich par intérim avec une tâche d’Adolf Hitler : briser la résistance tchèque croissante. 2 octobre 1941 En Angleterre, les préparatifs ont commencé pour l’opération Anthropoïde, dont le but était de perpétrer des assassinats. Des informateurs tchèques ont identifié le commandant de compagnie Josef Gabčík et l’officier de compagnie Karel Svoboda. 5 octobre 1941 Karel Svoboda a été blessé lors d’un saut de nuit depuis un ballon amarré. Il a été remplacé par le capitaine Jan Kubiš. 29 décembre 1941 Josef Gabčík et Jan Kubiš ont été transportés au Protectorat depuis un avion Handley Page Halifax Mk.II, ils ont sauté dans le village cimetière de Nehvizdy près de Prague. 27 mai 1942 Jan Kubiš et Josef Gabčík ont ​​​​attaqué le représentant du protecteur du Reich Reinhard Heydrich à Libni Prague. 4 juin 1942 Heydrich a succombé à ses blessures. 10 juin 1942 Les nazis se sont vengés en brûlant le village de Lidice près de Kladno. 16 juin 1942 Le parachutiste Karel Čurda a signalé tous les autres parachutistes à la Gestapo. 18 juin 1942 A 04h15, le bataillon de remplacement « Deutschland » et le bataillon de garde « Prag » achèvent le siège de l’église Saint-Paul. Pétersbourg. Cyril et Methodius à Prague, où se cachaient sept parachutistes, dont Kubiš et Gabčík. Pendant la bataille de huit heures contre la supériorité allemande au centuple, tout le monde est tombé. 24 juin 1942 Le village de Ležáky à Chrudim a été incendié. 5 août 1942 La Grande-Bretagne a formellement annulé l’accord de Munich de 1938, qui aurait signifié la reddition des Sudètes tchécoslovaques à l’Allemagne nazie. 24 octobre 1942 Les nazis du camp de concentration de Mauthausen tuent un collaborateur parachutiste voisin des rangs de la résistance tchèque. D’autres exécutions ont suivi, pour un total de 294 personnes. 29 septembre 1942 La France a révoqué la validité de l’accord de Munich. 26 septembre 1944 L’Italie a révoqué la validité de l’Accord de Munich.

C’était vrai il y a quatre-vingts ans, le 27 mai 1942, lorsque des parachutistes tchécoslovaques ont blessé Reinhard Heydrich, architecte de l’Holocauste, bourreau de la nation tchèque et l’un des hommes les plus puissants de l’empire nazi, et c’est toujours vrai aujourd’hui. – à une époque où l’Europe était à nouveau en guerre et où les villes ukrainiennes étaient comparées au sol.

Graphiques spéciaux À l’occasion du 80e anniversaire de l’assassinat, Aktuálně.cz propose une sélection d’articles sur le patriotisme, l’héroïsme et le sacrifice sans bornes publiés sur le portail à propos de l’un des plus grands actes de résistance de la Seconde Guerre mondiale.

Sept parachutistes qui ont éliminé l’un des plus grands criminels de l’histoire de l’humanité sont morts le 18 juin 1942 à Saint-Pétersbourg. Pétersbourg Prague. Cyrille et Méthode après un combat héroïque contre cent fois plus de soldats nazis de la Waffen SS. Des dizaines et des centaines de serviteurs ou des membres de leur famille ont été torturés et tués.

« Il n’y a rien à ajouter au récit biblique des parachutistes tchécoslovaques. Il contient tout ce qui doit être dans une pièce de théâtre. Y compris leurs cris des caves inondées : les Tchèques ne lâchent rien ! dit l’historien Eduard Stehlík. « Des traînées de balles ou d’éclats de grenade, mais aussi du sang, ont donné la crypte de Saint-Pierre. Cyril et Methodius d’une puissance visuelle, morale et émotionnelle extraordinaire », a ajouté l’aumônier en chef de l’armée Jaroslav Knichal.

Selon Vojtěch Šustek des archives de la capitale de Prague, les parachutistes ainsi que leurs aides – les combattants de la résistance ont laissé un héritage éthique impressionnant.

« J’ai parcouru des milliers de documents de la période Heydrich, donc je peux probablement dire que le désir des combattants de la résistance d’être libérés de l’occupation allemande était si fort qu’ils ont pris l’aide des parachutistes pour acquise. Et ils l’ont prise pour bien avant qu’ils ne deviennent des héros. C’était leur attitude envers la vie, leur relation avec leurs voisins, avec la nation. Ils ne considéraient pas cela comme quelque chose d’extraordinaire, d’ailleurs, comme nous tenons pour acquis aujourd’hui de prendre soin de notre parents ou enfants âgés et fragiles – notre fils », a expliqué Šustek.

Et d’ajouter : « Ils préfèrent sacrifier leur vie plutôt que de cesser d’être eux-mêmes et de se comporter en confidents. Les cachots font ressortir l’authenticité des sept parachutistes qui savent pourquoi ils vivent. En plus, ils poussent leurs qualités à l’extrême. Les personnages comme ça impressionnent toujours les gens. Ils comptent tout le temps. »