Le Danemark refuse d’adopter des enfants nés à cause de l’argent. Selon la CEDH, il s’agit d’une violation de la Convention

Pour de l’argent, une femme ukrainienne a donné naissance à des jumeaux dans une clinique ukrainienne en 2013 de Mme. KK et son mari, qui est le père génétique des enfants. Les autorités ukrainiennes enregistrent les Danois comme parents. Le Danemark rejette l’effet de la loi, citant le trafic d’enfants et l’exploitation des femmes. Appelé ne pas permettre aux mères légales d’adopter. Le Conseil d’éthique met en garde contre la conception des femmes comme des cocons pour faire des enfants. Le Danemark a rendu les enfants incertains de leur identité et a violé la Convention, a jugé la Cour européenne des droits de l’homme.

La requérante devant la Cour EDH était Mme KK, née en 1967, avec deux enfants. Ils vivent tous à Copenhague. Au Danemark, selon la loi, seule la femme qui donne naissance à l’enfant devient la mère de l’enfant, y compris les cas où un ovule est donné à la femme. Par conséquent, le Danemark ne reconnaît pas les certificats de naissance délivrés en Ukraine, où le père biologique et l’épouse danoise des enfants danois sont enregistrés en tant que parents.

Les enfants ont acquis la nationalité danoise en raison de leur lien biologique avec leur père. En mars 2018, les autorités danoises ont approuvé la garde conjointe des enfants par un couple danois. Cependant, le Danemark a rejeté l’adoption de ce que la mère légale a qualifié d’illégal.

Paiement de 32 000 euros pour la naissance, y compris le consentement à l’adoption

Le couple a amené les enfants d’Ukraine au Danemark en février 2014. Par décision du 26 février 2014, l’administration d’État (Statsforvaltningen) a rejeté la demande d’adoption, la requérante, Mme. KK et leurs enfants ne vivent ensemble au Danemark que depuis seize jours. Cette décision a été confirmée par l’autorité d’appel, déclarant que l’adoption serait illégale parce que les mères porteuses en Ukraine étaient payées pour accepter l’adoption.

Par ailleurs, la Cour suprême danoise s’est prononcée contre l’adoption par la requérante danoise KK dans une décision de novembre 2020 : « La Cour suprême a estimé dès le départ qu’il était évident que le paiement de 32 265 euros à une clinique en Ukraine par la première requérante et son Le mari comprenait une rémunération à la mère porteuse pour la naissance des enfants et pour son consentement à ce que la première requérante et son mari soient les parents légaux des enfants, y compris l’adoption des enfants. Par conséquent, la Cour suprême considère que l’adoption était en violation de l’article 15 de la loi sur l’adoption », la Cour européenne des droits de l’homme résume les faits.

Les enfants comme marchandise à vendre au plus offrant

Comme l’a en outre déclaré la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour suprême danoise a confirmé l’avis de la CEDH concernant la reconnaissance de la relation juridique des parents et des enfants nés en vertu d’accords de maternité de substitution à l’étranger pour la mère d’intention à partir de 2019. « L’avis consultatif indique que pour déterminer la reconnaissance d’une relation juridique entre un enfant né d’une mère porteuse et la mère d’intention, par exemple par l’adoption, doit prêter attention à l’intérêt supérieur de l’enfant et à ce que l’intérêt de l’enfant passe avant tout. Cependant, dans le même temps, il convient de noter que l’avis consultatif a été rendu sur la base de la décision du 26 juin 2014 (Mennesson c. France), qui indiquait au paragraphe 8 que la mère porteuse n’était pas rémunérée », a cité la Cour européenne des droits de l’homme. raisonnement du tribunal.

« Dans certains cas, les intérêts de l’enfant concerné doivent être mis en balance avec les intérêts qui constituent la base de l’article 15 de la loi sur l’adoption. Ces intérêts visent généralement à empêcher les arrangements commerciaux de maternité de substitution et à protéger les enfants des marchandises, notamment en veillant à ce que la maternité de substitution ne se préoccupent pas plus de la rémunération offerte à l’enfant lors du choix d’un « parent » que de l’intérêt supérieur de l’enfant. Couplé à l’intérêt de lutter contre l’exploitation des femmes vulnérables dans des contextes commerciaux de substitution », ont déclaré littéralement les juges de la Cour suprême danoise.

Conseil éthique : Réduction des corps en pupes pour la production individuelle

Les juges ont également analysé la situation sous l’angle de l’article 15 de la loi danoise. Au final, quatre juges, comme la majorité de la Cour suprême danoise, ont chacun voté contre le mari et la femme. « Dans ce contexte, il a été établi qu’il était impossible d’acheter et de vendre des enfants à naître, que les problèmes d’infertilité ne devaient pas constituer un véritable « trafic » d’enfants et que, s’agissant des modalités de paiement, il existait un risque qu’une femme choisissant de donner naissance à l’enfant de quelqu’un d’autre, peut être plus influencé par le salaire offert que par l’intérêt supérieur de l’enfant lors du choix des parents de son enfant », a réitéré le juge, ajoutant que la maternité de substitution initialement rémunérée devrait être une infraction pénale au Danemark. .

Les juges ont en outre souligné que les enfants avaient acquis la nationalité danoise et que la garde signifiait l’obligation de s’occuper des enfants même en cas de séparation des époux ou de décès de l’un d’eux.

Comme la Cour européenne des droits de l’homme l’a en outre déclaré dans sa décision, l’acquisition d’enfants par maternité de substitution est également gérée par le Conseil d’éthique danois, un organe consultatif indépendant de dix-sept membres qui conseille le parlement et les ministres sur « les questions éthiques des soins de santé temporaires. « respecter l’intégrité et la dignité des êtres humains et des générations futures ». .

En 2013, le Conseil a publié un rapport intitulé International Trade in Human Eggs, Surrogate Mothers and Organs (International handel med humankab æg, surrogatmoderskab og organer). « Selon le rapport, tous les membres du Conseil considèrent la maternité de substitution commerciale problématique sur le plan éthique car elle porte atteinte à la dignité des personnes impliquées et contient des éléments d’exploitation. Le conseil a également déclaré que les accords de maternité de substitution pourraient changer les perceptions fondamentales sur la parentalité et la reproduction humaine. La majorité des membres du Conseil ont estimé que la maternité de substitution réduisait le corps féminin à un « cocon pour la production d’un individu » », a déclaré la CEDH citant le Conseil d’éthique danois.

Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une perturbation de la vie personnelle et familiale

Devant la Cour européenne des droits de l’homme, les requérants, à savoir Mme. KK et ses deux enfants, se plaignaient que la décision de la Cour suprême du 16 novembre 2020 constituait une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. « Devant la Cour, les requérants ont fait valoir qu’ils s’étaient vu refuser la possibilité d’avoir une relation parent-enfant reconnue comme l’exige l’article 8, bien qu’ils aient vécu ensemble en tant que famille pendant plus de huit ans. Ils invoquaient, entre autres, les considérations de minorité du Tribunal suprême, notamment l’intérêt des enfants à être adoptés par le premier requérant, car ils cohabitaient depuis si longtemps, et avaient donc avec lui le même lien juridique qu’ils avaient avec leur père. » expliquer le contenu du grief de la Cour.

Enfants vivant au Danemark Photo : Pixabay

« Il n’est pas contesté entre les participants que le refus de laisser le premier requérant adopter les deuxième et troisième requérants constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie familiale et privée et que cette ingérence est prévue par la loi, à savoir l’article 15 de la loi sur l’adoption. et qu’il poursuive les objectifs légitimes de protection des droits et libertés d’autrui », a ajouté la Cour européenne des droits de l’homme.

Le Danemark ne viole pas le droit à la vie familiale

Comme la Cour l’a en outre souligné, l’Etat doit disposer « d’une large marge d’appréciation dans les matières qui soulèvent des questions morales et éthiques complexes sur lesquelles il n’existe pas de consensus au niveau européen ».

Selon la Cour EDH, les requérants n’ont pas présenté d’obstacles particuliers ou de difficultés pratiques pour vivre avec la famille en raison du refus d’adoption. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour suprême danoise a également supposé que le droit du requérant au respect de sa vie familiale, s’il est affecté, l’emporte sur l’intérêt public. « Le tribunal ne voit aucune raison de statuer autrement », lit-on dans la décision.

« Par conséquent, il apparaît que les requérants n’ont rencontré aucun obstacle ou difficulté pratique à mener une vie familiale ensemble en raison du refus du premier requérant d’adopter les deuxième et troisième requérants. Par conséquent, et compte tenu du pouvoir discrétionnaire de l’Etat défendeur, la Cour a estimé que les conclusions des juridictions danoises, y compris la décision de la Cour suprême, offraient un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l’Etat en ce qui concerne le droit du demandeur au respect de la vie familiale. « Par conséquent, il n’y a pas violation de l’article 8 de la Convention concernant le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention », a conclu cette section de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme.

Tribunal : La non-reconnaissance de la relation parent-enfant est une non-reconnaissance de l’identité

Concernant le droit à la vie privée, la Cour a déclaré : « Dans les affaires de relations juridiques entre parents et enfants, des aspects importants de l’identité individuelle sont en jeu. Le pouvoir discrétionnaire accordé à l’État accusé dans cette affaire doit être réduit.

Dans ce cas, au lieu de l’adoption, les autorités de l’État ont accordé à la femme le statut de tuteur avec son père biologique. « Ainsi, en cas de séparation ou de divorce légal ou de décès du père biologique, le premier demandeur pourra conserver la garde en vertu des règles générales de la loi sur la responsabilité parentale et pourra subvenir aux besoins des enfants dans son testament en vertu de la – Loi sur les successions et aux fins de l’impôt sur les successions, les enfants seront dans le même statut que s’ils étaient ses enfants », a répété la Cour.

« Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’en dehors de l’adoption, le droit national danois ne prévoit aucune autre possibilité de reconnaître le lien de parenté entre le parent et l’enfant et la mère d’intention. Dès lors, comme le soulignent les requérants, lorsqu’on leur refuse l’adoption, ils sont de facto refus de reconnaître la relation juridique parent-enfant. Le manque de reconnaissance en soi a un impact négatif sur le droit des enfants au respect de leur vie privée, notamment parce qu’il les place dans une situation d’incertitude juridique quant à leur identité dans la société », a déclaré la Cour européenne des droits de l’homme. Droits énoncés dans sa décision. , a déclaré que contrairement à d’autres enfants au Danemark, la mère devait rédiger un testament pour que ses enfants puissent hériter d’elle.

Le Danemark doit encore trouver un juste équilibre entre les intérêts

Se référant à l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour a ensuite déclaré qu’elle n’était pas convaincue que les autorités de l’État défendeur aient ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt particulier des enfants à obtenir des parents légaux. la relation avec la mère d’intention et, d’autre part, les droits d’autrui, en particulier ceux qui sont généralement et dans l’abstrait menacés d’être lésés par des accords commerciaux de maternité de substitution.

« Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention concernant le droit des deuxième et troisième requérants au respect de leur vie privée », a conclu la Cour européenne des droits de l’homme, ajoutant que le Danemark devait verser aux deux enfants 5 000 euros en non- dommages pécuniaires.

Iréna Valova