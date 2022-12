Un politicien italien soupçonné de corruption au PE profite de vacances coûteuses, écrit la presse

Milan – L’ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri, qui fait l’objet d’une enquête pour corruption au Parlement européen, profite de vacances coûteuses avec ses proches qui coûtent des dizaines de milliers d’euros. Cela a été écrit par les médias italiens, qui ont vu les dossiers d’enquête. La police italienne a également arrêté la femme et la fille d’un politicien de gauche. Un tribunal les a assignés à résidence samedi et doit décider de leur extradition vers la Belgique dans les prochaines semaines.

Selon le journal La Repubblica, l’émissaire qatari a approché Panzeri entre 2016 et 2018, alors qu’il était encore député au Parlement européen. Panzeri n’a pas été réélu au Parlement européen en 2019, mais il a maintenu son influence à travers l’association Against Impunity, qui se revendique engagée pour le renforcement de la justice internationale. L’organisation est dirigée par l’ancienne cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et l’ancien Premier ministre français Bernard Cazeneuve. Selon les enquêteurs, Panzeri a agi dans l’intérêt du Qatar ainsi que du Maroc.

Selon la police, l’homme politique italien de gauche a reçu d’importantes sommes d’argent des deux pays, à partir desquelles il a financé des vacances coûteuses et un style de vie coûteux. Il a également retiré des fonds de la carte de crédit d’un homme non identifié, qu’il a qualifié de « géant ». Selon les enquêteurs, la fille de Silva Panzeri et son épouse Maria Dolores Colleoni étaient également au courant de la pratique déloyale. Elle a qualifié les activités de son mari d ‘«intrigues» et s’inquiétait du mode de vie coûteux de sa famille. « Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser 100 000 euros en vacances comme l’année dernière », ont rapporté des journaux italiens citant des écoutes téléphoniques de la police.

Les deux femmes sont accusées d’être membres d’un groupe criminel impliqué dans la corruption et le blanchiment d’argent. Ils risquent jusqu’à cinq ans de prison pour cela. Les avocats des deux femmes ont déclaré qu’il ne souhaitait pas commenter l’affaire tant qu’il n’aurait pas l’intégralité du dossier, que la Belgique doit envoyer à l’Italie.

Outre Panzeri, un autre Italien du Parlement européen, Francesco Giorgi, a joué un rôle de premier plan dans l’affaire. Elle a travaillé comme assistante du député socialiste Andrea Cozzolini, qui ne fait pas l’objet d’une enquête, et était partenaire de la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, qui a également été détenue dans le cadre de l’enquête. Giorgi possède une vaste expérience des fonctions parlementaires, où il travaille depuis 2009.

Parmi les personnes détenues se trouve le syndicaliste italien Luca Visentini, qui a dirigé le siège européen du syndicat CES jusqu’en novembre et est maintenant à la tête du siège mondial de la CSI. Il n’a pas voulu commenter l’arrestation de son patron.