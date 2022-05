Le Brésil et l’Uruguay veulent aller de l’avant avec le Mercosur.

QUEC’est ce qu’ont communiqué les ministres à la presse après avoir tenu une réunion de travail au siège du ministère uruguayen des Affaires étrangères dans le cadre de la visite officielle de Carlos Frana en Uruguay qui a duré près de quatre heures.

La rencontre, au cours de laquelle les deux ministres des Affaires étrangères ont passé en revue les agendas bilatéraux et régionaux, a été qualifiée de « positive » par la France, qui a souligné qu’elle s’était déroulée dans un « excellent climat » et avec de nombreux points d’accord sur les sujets abordés.

Quant à la modernisation du Mercosur, dont font partie l’Uruguay et le Brésil avec l’Argentine et le Paraguay, le ministre des Affaires étrangères du géant sud-américain a déclaré qu’il était toujours sur la bonne voie.

Au niveau bilatéral, la France a souligné qu’au niveau politique, les pays se sont accordés sur « l’ouverture » en termes de « voisinage » sur leurs frontières et souligné l’importance de la réalisation du projet de voie navigable qui devrait être installé à Lagoa Merín. , situé entre le département de Rocha (sud-est) de l’Uruguay et l’État brésilien du Rio Grande do Sul.

« Nous avons également discuté de la question de l’électricité, où nous pourrions faire beaucoup de progrès. Je crois que (l’électricité) est un produit d’exportation très important de l’Uruguay vers le Brésil et nous pouvons essayer de faire en sorte qu’il ne s’agisse pas d’un événement isolé, mais qu’il puisse se poursuivre dans le temps », a déclaré le Brésilien.

Lire aussi : Le Portugal affirme que l’accord commercial UE-Mercosur est « une priorité absolue »

News by the Minute nominé pour les Marketeer Awards

QUE Nouvelles par minute fait partie des nominés pour l’édition 2022 Prix ​​du marketeurdans la catégorie médias numériques. Le vote dure jusqu’au 31 mai.

Pour nous aider à gagner, il vous suffit d’accéder au site de l’initiative hébergé par le magazine Commerçanten cliquant iciet continuez en remplissant le formulaire, en sélectionnant Nouvelles par minute dans la catégorie médias numériques puis formaliser le vote. Merci pour votre préférence !