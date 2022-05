EN LIGNE : En réponse aux actions de l’Occident ? Poutine a signé l’ordonnance de sanctions

Le Parlement ukrainien a approuvé l’interdiction des partis politiques pro-russes en Ukraine. La loi a le soutien de 330 sur un total de 450 députés. Les nouvelles règles interdisent les activités de ceux qui justifient ou nient l’agression de la Russie en Ukraine.

Les États-Unis auraient un rapport très crédible des services de renseignement américains selon lequel il est Moscou va bientôt tenter d’annexer l’est de l’Ukraineelle dit Michael Carpenter, ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). L’annexion à la Russie des deux soi-disant républiques populaires proclamées dans le Donbass pourrait avoir lieu dès mi-mai. Selon Carpenter, Moscou a les mêmes intentions que la région de Kherson dans le sud de l’Ukraine.

La Moldavie s’inquiète de la propagation du conflit de l’Ukraine à son territoire. Il existe une grande minorité de Russes vivant dans le pays, qui font preuve de loyauté envers Moscou et ont créé une région séparatiste appelée Transnistrie.

Chancelier allemand Olaf Scholz ne veut pas venir à Kiev. Dans une interview à la télévision ZDF, il l’a confirmé en disant que l’Ukraine n’était pas préoccupée par la visite du président allemand Frank-Walter Steinmeier à la mi-avril. « Ce fait a gêné mon voyage », a déclaré Scholz. Avant le début de l’invasion, Steinmeier a poursuivi une politique de paix contre Moscou pendant de nombreuses années.

Le président français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine pendant plus d’un mois. Mais ensuite, la seule information est apparue dans la presse – l’appel téléphonique, qui a commencé à midi, a duré deux heures et dix minutes. Ainsi, le contenu spécifique de l’appel est inconnu.

président russe Vladimir Poutine peut officiellement déclarer la guerre à l’Ukraine, déjà le 9 mai, lorsque la Russie a célébré la victoire sur l’Allemagne nazie. Selon CNN, plusieurs autres responsables américains et occidentaux le pensent. Cette décision permettrait à Poutine d’ordonner la mobilisation complète du milieu de terrain russe.

Poutine mardi signer des règlements imposant des sanctions de représailles répondre aux « actes d’hostilité de plusieurs pays et organisations internationales ». On ne sait pas encore à qui s’appliqueront les sanctions – le gouvernement russe doit établir une liste des personnes sanctionnées dans les dix jours. La décision sur les sanctions de représailles a été prise « en relation avec des actes d’hostilité contraires au droit international commis par les États-Unis et d’autres pays et organisations internationales les rejoignant », a déclaré TASS.

Les représentants slovaques et hongrois déclarent que leurs pays ne soutiendront pas les sanctions énergétiquesque l’Union européenne prépare contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Bratislava et Budapest dépendent trop des approvisionnements russes et il n’y a pas d’alternative directe à eux, a écrit l’AP.

L’impact de la guerre sur la République tchèque

Un ressortissant tchèque est porté disparu en Ukraine, mais les informations sur sa mort ne peuvent pas être confirmées pour le moment, a déclaré le ministère tchèque des Affaires étrangères. Elle a réagi aux informations des serveurs de Voxpot, selon lesquelles un volontaire tchèque aurait perdu la vie dans le pays après avoir essuyé des tirs de soldats russes en voiture. « Nous pouvons confirmer que le ressortissant tchèque en Ukraine est porté disparu. Cependant, nous ne pouvons toujours pas confirmer les informations sur sa mort. Nous sommes en contact avec sa famille et nous fournissons des services consulaires standard », a déclaré à TK la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lenka Do.

Représentants des gouvernements de dizaines de pays de l’Union européenne y compris la République tchèque ils ont demandé à la Commission européenne de dépenser plus d’argent pour aider l’assaut des réfugiés d’Ukraine. Dans une lettre commune à Bruxelles, ils ont proposé d’utiliser les réserves extraordinaires du budget de l’UE ou une plus grande flexibilité dans la gestion des subventions nationales du fonds de cohésion. Le texte de la déclaration a été publié aujourd’hui par le site bruxellois Politico.

« Il est impératif que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour l’Ukraine et son peuple en ce moment critique », indique la lettre aux six commissaires européens signée par des représentants des gouvernements de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Bulgarie. . et la Croatie. , Lituanie, Lettonie et Estonie. Le ministre des Finances Zbyněk Stanjura et le ministre du Développement régional Ivan Bartoš ont signé leurs signatures au nom de la République tchèque.

Signification symbolique ? Poutine pourrait déclarer la guerre à l’Ukraine le 9 mai, dit-il

Bureau des analyses financières propriété bloquée Ostrava . Société métallurgique Acier de Vitkovice dans le cadre des sanctions contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine, a rapporté la télévision tchèque.

Lundi, les Tchèques ont délivré 2 799 visas spéciaux pour les réfugiés ukrainiens. C’est la même chose que la semaine dernière. En plus de deux mois de guerre en Ukraine, 322 822 réfugiés ukrainiens ont reçu des visas de protection temporaire en République tchèque, a rapporté le ministère de l’Intérieur sur Twitter.