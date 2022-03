L’ancien Puma Federico Martín Aramburu abattu à Paris

Federico Martín Aramburu faisait partie de l’équipe qui a terminé troisième de la Coupe du monde 2007 (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)

Une nouvelle qui a complètement secoué le monde du rugby. Divers médias français ont confirmé le meurtre de l’ancien Puma Federico Martín Aramburu. Le membre historique de l’équipe qui a remporté la troisième place de la Coupe du monde 2007 a été assassiné ce matin (vers 06h15) après avoir mené une altercation dans un bar parisien.

L’ancien athlète était accompagné de son ami et collègue de la société Esprit, Shaun Hegarty. Les deux se partagent l’effectif du Biarritz Olympique et avaient prévu d’assister ce samedi au match du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Angleterre en Stade de France. Depuis qu’il a mis fin à sa carrière sportive, il vit à Biarritz, dans le sud-ouest de la France, et travaille pour une entreprise du secteur du tourisme.

L’incident s’est produit dans le 6e arrondissement, dans le quartier Mabillon du boulevard Saint-Germain. Il s’agissait d’une altercation entre plusieurs individus, dont un ancien joueur de rugby. Même s’ils sont séparés Deux hommes sont retournés au bar où la bagarre a éclaté et ont tiré plusieurs coups de feu, blessant mortellement l’Argentin.

La brigade criminelle de la police française a ouvert une enquête sur le meurtre, selon le parquet de Paris. Un ancien collègue, qui était présent sur les lieux, a expliqué à AFP qu’ils étaient au bar Le Mabillon en train de manger des hamburgers. « Il y a une dispute parce que ça peut arriver à l’aube. Réparé, mais ces gars-là sont revenus et ont tiré trois fois sur Aramburu »il a déclaré.

Message du Biarritz Olympique après la confirmation du décès de Federico Martín Aramburu

« Nous sommes au courant de la mort tragique de Federico Martín Aramburú. L’ensemble du BOPB présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, et les assure de son plein soutien.», a écrit le compte Twitter officiel du Biarritz Olympique Pays Basque.

selon Sud-ouest, « Les deux autres protagonistes se dirigeront vers eux dans une Jeep verte conduite par une tierce personne. Ils ont tiré plusieurs coups de feu et l’Argentin a reçu de multiples blessures par balle, à l’intersection de la rue de Seine et du boulevard Saint-Germain. Shaun Hegarty n’a pas été blessé. »

Le meurtre de Federico Martín Aramburu a choqué le monde du rugby

« Plusieurs témoins sont présents dans cette zone très fréquentée et pourront assister les enquêteurs. Les images vidéo de surveillance de ce secteur joueront également un rôle important dans la résolution de ce qui s’est passé et dans la recherche des responsables, qui sont toujours en liberté », a-t-il ajouté. RMC Sports. « C’est un endroit assez « chic ». Et l’autoroute Saint-Germain n’est pas connue pour être un secteur très dangereux », a déclaré un policier cité par le journal Le Parisien.

Aramburu, 42 ans, a fait ses débuts sous le maillot de l’Albiceleste en 2004 lors d’un match contre le Chili. Il a joué pour Pumas 22 fois, marquant 8 essais. Ses principales réalisations incluent une médaille de bronze à la Coupe du monde 2007 en France.

Des personnalités issues de l’académie des jeunes du CASI ont effectué l’essentiel de leur carrière en Gaule : Biarritz Olympique (2004-2006), USA Perpignan (2006-2008) et US Dax (2008-2010). Il a également joué entre 2010 et 2012 dans les Glasgow Warriors of Scotland.

Il a également été président du Membre de Biarritz, entre 2015 et 2018, et a fait partie du conseil d’administration du club basque, avec lequel il a remporté le dernier 14, le championnat de France professionnel, à deux reprises (2005, 2006).

« Je embrasse toute la famille et les amis de Fede en ce moment très triste. Tu vas beaucoup nous manquer », l’a limogé Agustín Pichot, ancien capitaine et l’une des principales références de Los Pumas, sur les réseaux sociaux.

Le procès de Federico Martín Aramburu contre la France, l’un des 10 meilleurs de l’histoire, selon World Rugby :

L’histoire de Federico Martín Aramburú et son voyage en France en 2007

Le natif de CASI est entré dans la surface de but pour faire sa part dans une victoire de 34-17 contre les hôtes, ce qui leur a permis de grimper à la dernière place du podium. Dans la phase de groupes, ils ont pris la première place avec 18 unités, le produit de quatre victoires dans le même nombre de présentations (ils ont battu la France, l’Irlande, la Géorgie et la Namibie). En quart de finale, ils ont éliminé l’Écosse 19-13 et en demi-finale, ils se sont rendus 37-13 à l’Afrique du Sud, qui serait le vainqueur du tournoi.

CONTINUER LA LECTURE:

Qui est Michael Cheika, l’entraîneur australien qui parle quatre langues et qui rompra sa promesse de diriger Los Pumas

L’Argentine Rugby Union présente l’Australien Michael Cheika comme nouvel entraîneur de Los Pumas

Hommage à Malvinas en maillot promotionnel du club de rugby