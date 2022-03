Zelensky a déclaré que « le moment est venu de parler ». Moscou a déclaré qu’il avait « l’espoir » d’un accord. Après tout, à quelle distance sommes-nous de la paix ?

Il n’est pas facile de juger des progrès réels qui ont été réalisés entre les deux parties après tant de cycles de négociations. Mais, pour l’expert en diplomatie Tiago Lopes, il y a une chose qui montre à quel point les négociations arrivent « un peu trop tard » que souhaité.

Entrant dans la quatrième semaine de guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi soir que « le moment est venu de parler » de paix et de sécurité dans le pays, avertissant Moscou que ce dialogue était « la seule chance de minimiser les dégâts causés par leur propre faute. » dans l’invasion de l’Ukraine.

Les négociateurs de Kiev et de Moscou ont fait des efforts dans ce sens – ou, du moins, ils s’annoncent – avec une série de rounds de paix de plusieurs heures, en format numérique ou en face-à-face. Les deux parties ont déclaré qu’elles étaient prêtes à un accord, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov admettant avoir « un certain espoir » dans les pourparlers, et le président ukrainien parlant de pourparlers « plus réalistes » ces derniers jours.

Plus tôt cette semaine, le journal Financial Times a publié ce qu’il a appelé un « accord de paix temporaire » entre les parties, basé sur 15 points, citant des informations de trois personnes impliquées dans les négociations. Selon la publication, les deux pays ont fait des « progrès significatifs » dans un plan qui comprendrait un cessez-le-feu et le retrait de la Russie du territoire ukrainien, à condition que Kiev déclare la neutralité et accepte la démilitarisation.

Cependant, quelques heures après la diffusion de cette nouvelle, le conseiller du président ukrainien, Mikhailo Podolyak, qui a participé aux négociations, a précisé à travers une publication sur le réseau social Twitter que le plan ne concerne que la position mise en avant par la Russie. , en veillant à ce que l’Ukraine ne change pas de position ou ne fasse pas de compromis.

En bref. Le FT publie un projet, qui représente la position de la demande de la partie russe. Plus maintenant. Le côté a sa propre position. Les seules choses que nous confirmons à ce stade sont un cessez-le-feu, le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité d’un certain nombre de pays – Mikhail Podolyak (@Podolyak_M) 16 mars 2022

échange de prisonniers

« Il est normal, dans ce type de processus conflictuel, qu’à un moment donné, afin de gagner la confiance entre les parties, des prisonniers soient échangés. En fait, cela n’a pas été négocié, ce qui est toujours le premier signe que la fin approche. Un cessez-le-feu pourrait être en vue. », a-t-il expliqué, dans une interview à CNN Portugal.

Et il y a un point à l’ordre du jour des pourparlers entre les deux parties qui « sera plus difficile à négocier », a déclaré Tiago Lopes : « La question de la Crimée. La Russie veut normaliser [da Crimeia] 2014. Nous avons vu hier [sexta-feira] célébration massive des huit ans de la prise de contrôle. Pour la Russie, c’est un point important et pour l’Ukraine aussi. »

Pour le professeur de l’Universidade Portucalense, ce différend territorial que la Russie a annexé en 2014 peut nécessiter une « solution plus créative », à savoir un « modèle fédéral ou un modèle de cogestion », semblable à celui d’Andorre, qui est administré simultanément par Espagne et France.

« Le modèle fédéral semble être revenu à la table des négociations, mais il y a beaucoup de résistance de la part des Ukrainiens pour introduire le modèle fédéral, car il semble qu’ils soient obligés d’y entrer », a expliqué l’expert.

Poutine accuse Kiev de retarder les négociations

Vendredi, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé le président russe à rompre immédiatement un cessez-le-feu en Ukraine, dans une conversation téléphonique qui a duré près d’une heure, et dans laquelle Vladimir Poutine a estimé que Kiev « traînait » les négociations sur le conflit et avait « traîné » négociations. exigences irréalistes ».

Les deux responsables ont discuté « de la guerre en cours en Ukraine et des efforts pour y mettre fin », a déclaré le porte-parole du chancelier allemand Steffen Hebestreit.

« Il a été noté que le régime de Kiev essaie, par tous les moyens, de ralentir le processus de négociation, en présentant de nouvelles propositions irréalistes »a déclaré la présidence russe (Kremlin) dans un communiqué visant à résumer les propos de Vladimir Poutine à Olaf Scholz.

Presque simultanément, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a prononcé le même discours que Vladimir Poutine, déclarant que la Russie était prête pour les négociations, mais que l’Ukraine ne semblait pas montrer la même volonté.