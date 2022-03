Ukraine Help – Nusle Prague : Un artiste de ChemiS peint une peinture murale d’une petite fille sous un drapeau

Le ministère britannique de la Défense a averti que la Russie pourrait changer de tactique, ce qui entraînerait un nombre beaucoup plus élevé de victimes civiles. L’invasion de l’Ukraine ne s’est guère déroulée comme prévu par Moscou. « Le Kremlin n’a jusqu’à présent pas réussi à atteindre ses objectifs initiaux », Le ministère a déclaré que la Russie était « choquée par l’ampleur et la fureur de la résistance ukrainienne ». « La Russie a été forcée de changer son approche opérationnelle et poursuit maintenant une stratégie d’usure », a-t-il déclaré. « Cela impliquera probablement l’utilisation aveugle d’armes à feu, ce qui entraînera une augmentation des pertes civiles, la destruction des infrastructures ukrainiennes et une aggravation de la crise humanitaire. »

Ministère de la Défense (@DefenceHQ) 19 mars 2022