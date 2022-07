Un accueil orageux les attend chez eux, selon CNN. Ils ont 48 000 kilomètres aux pieds et parcourent en moyenne 29 à 38 kilomètres par jour. Ils ont voyagé à travers six continents et 38 pays, dormant pour la plupart dehors. Le livre Guinness des records du monde exige que les gens traversent au moins quatre continents et couvrent une distance de 30 000 kilomètres.

Les préparatifs ont pris encore plus de temps que le Hajj lui-même. Turcich a commencé à réfléchir à l’idée en 2006, lorsqu’il a perdu sa petite amie dans un accident de bateau. « C’est une bien meilleure personne que moi. J’ai réalisé que moi aussi je pouvais mourir et que cela pouvait arriver à tout moment. J’ai commencé à tout réévaluer. » dit Turcich, parfois comparé au film Forrest Gump de Tom Hanks.

Puis Turcich a lu l’histoire de Steven Newman, qui figure dans le Livre Guinness des records comme la première personne à avoir fait le tour du monde. Travaillant pendant les vacances, Turcich a gagné de l’argent pendant les deux premières années, mais peu de temps avant de commencer son incursion dans le monde, il s’est vu proposer un parrainage par un propriétaire d’entreprise de Philadelphie qui connaissait la petite amie de Turcich et sa famille.

Le 4 avril 2015, juste avant son 26e anniversaire, Turcich est parti en voyage. Il a poussé le chariot avec du matériel d’escalade, un sac de couchage, un ordinateur portable, un appareil photo et une caisse de nourriture. Jusque-là, elle n’avait pas beaucoup d’expérience en matière de rencontres, à l’exception de quelques voyages, et les voyages non plus. Il n’a vécu qu’en échange en Angleterre, passant des vacances au Canada et en République dominicaine.

À Austin, au Texas, il a décidé de trouver un compagnon et a récupéré un chiot Savannah dans un refuge pour chiens local. Grâce à lui, il a appris à se reposer correctement la nuit, car il a cessé de se réveiller avec le sentiment que quelque chose le menaçait. Le seul problème avec Savannah est qu’elle a beaucoup plus d’énergie qu’elle n’en a jamais eu.

Depuis le Panama, les deux ont volé à travers la jungle perfide entre le Panama et la Colombie, puis ont passé la majeure partie de l’année à marcher de Bogotá à Montevideo, en Uruguay, où ils sont montés à bord d’un navire pour l’Antarctique. De là, Turcich a fait le court voyage de retour pour finaliser les documents de transfert de Savannah vers l’Europe.

Ils ont commencé en Irlande et en Écosse, mais Turcicha y est tombé malade et n’a pas pu continuer. Après plusieurs semaines à l’hôpital, il est rentré chez lui pour un traitement complémentaire. Il a pu reprendre le Hajj en mai 2018 à Copenhague, mais il lui faudra du temps pour retrouver sa condition physique et mentale d’origine. Alors qu’il se promenait sous la pluie en Allemagne, il se demandait ce qu’il faisait là-bas alors qu’il pouvait être chez lui avec ses amis.

Il ne se replonge complètement dans la marche que lors d’un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, dont les marches passent par la France, l’Espagne et le Portugal. En Afrique, le couple a voyagé à travers le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, avec une escorte policière en Algérie. Viennent ensuite l’Italie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l’Albanie et la Grèce ainsi que la Turquie, où Turcich est devenu le premier particulier à traverser à pied le pont du Bosphore.

Cela a été suivi d’un voyage à travers la Géorgie et l’Azerbaïdjan, où ils étaient tous les deux au début de la pandémie et ont dû rester en Azerbaïdjan pendant six mois. Ensuite, Turcich avait prévu de passer par l’Asie centrale et de s’envoler de la Mongolie vers l’Australie et de là vers les États-Unis. Cependant, des interdictions de voyage strictes étaient toujours en vigueur à l’époque, de sorte que les Turcs ont renoncé à entrer en Mongolie et en Australie. Il a volé du Kirghizistan à Seattle en août dernier et à travers les États-Unis jusqu’au New Jersey.

Et il a eu une surprise. Le Wyoming est l’État le moins peuplé d’Amérique et aussi le plus difficile de tous les itinéraires que Turcich emprunte au cours de son voyage. « C’est vraiment calme » dit-elle en se rappelant comment elle et son chien ont erré pendant une semaine sans voir personne ni magasin. Vers la fin, ils arrivèrent à une petite station-service. « Je n’étais pas prêt pour ça, je pensais ‘tu es de retour chez toi dans le monde développé’, mais je pourrais aussi bien être quelque part dans le désert chilien ou péruvien. » rappelle les Turcs du Wyoming.

Et il lui a aussi donné un Savannah. Après une journée de voyage à travers des paysages arides, lorsque Turcich tomba au sol la nuit, épuisé, une femme courut vers lui avec un bâton dans la bouche, décidée à jouer.

« Sept ans, c’est long. Avec la fin en vue, j’ai hâte d’être à nouveau avec ma famille et mes amis et de ne pas avoir à remballer une autre tente chaque matin. » fleuves turcs.