L’Allemagne de l’Ouest un an après « l’inondation du siècle »: points d’interrogation et colère des victimes

Là où l’année dernière il y avait des tonnes de gravats, de voitures renversées, de bois flotté et de maisons à colombages brisées, il n’y a maintenant plus que du terrain plat. Le point de repère reste la tour de la station de transformation, qui a survécu à l’inondation.

Une partie de la ville de Schuld avec des stations de transformation l’année dernière et cet été :

De graves inondations ont balayé le village de Schuld la nuit dernière du 14 au 15 juillet. Le village, situé dans le canyon de la rivière Ahr, est devenu l’un des symboles de la catastrophe des inondations en Allemagne de l’Ouest. Miraculeusement, personne n’a perdu la vie ici.

Rapport de l’année dernière de la ville touchée de Schuld :

Le long de son cours de quatre-vingt-dix kilomètres, le fleuve s’est rapidement transformé en élément prédateur. Dans le quartier d’Ahrweiler, des maisons et des ponts sont nécessaires. 134 personnes y sont mortes. Des dizaines de personnes sont mortes dans d’autres régions des États de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ainsi qu’en Belgique et au Luxembourg.

Après plusieurs tempêtes, de fortes pluies ont frappé la région de l’Eifel à la mi-juillet de l’année dernière. Le sol saturé ne peut plus accueillir les précipitations continues et le débit des rivières et des ruisseaux augmente rapidement de plusieurs mètres. Pendant le seul 14 juillet, il a plu plus dans le bassin de l’Ahr qu’il ne pleut normalement pendant tout le mois.

En Allemagne, ce fut une catastrophe d’une ampleur sans précédent et fut qualifiée d ‘«inondation du siècle».

Liste des nouvelles de l’année dernière qui ont visité la vallée de l’Ahr immédiatement après l’inondation :

Photo : Michal ula, Seznam Zpravy

Le taux de mortalité élevé est attribué à la vitesse des éléments, qui traversent la vallée comme un raz-de-marée, mais aussi à l’échec des autorités étatiques – en particulier leurs communications ainsi que les avertissements opportuns de la population.

Les gens ont été prévenus trop tard ou pas du tout et peu ont été évacués. Dans la commune, les sirènes ne sonnent pas, les appels d’urgence ne fonctionnent pas et les systèmes de secours sont surchargés.

La commission d’enquête du parlement du Land de Rhénanie-Palatinat tente de découvrir l’erreur depuis octobre dernier. Il avait entendu environ 150 témoins, dont le premier ministre provincial Shame Dreyer et le secrétaire à l’Intérieur Roger Lewentz, tous deux sociaux-démocrates.

La jauge de niveau est emportée inaperçue par l’eau

Il est évident d’après les archives des communications du gouvernement que le cabinet de Dreyer ne connaissait pas l’ampleur de la catastrophe à un moment critique. Le gouvernement parle des responsabilités des gouvernements locaux et de district, et enfin du fait qu’ils ne peuvent pas gérer seuls et localement une catastrophe d’une telle ampleur. Tout cela provoque le chaos dans le commandement des opérations de sauvetage et les communications de crise.

Par exemple, dans la ville d’Altenahr, la hauteur de la rivière Ahr atteint généralement un demi-mètre. Dans la nuit fatidique du mercredi au jeudi 15 juillet, la station de mesure indiquait une hauteur de 5,75 mètres. La mesure s’arrête à cette donnée. Le courant est coupé et le mesureur de hauteur transporte le courant avec le bâtiment dans lequel il se trouve.

Partie de la ville d’Altenahr – Kreuzberg avec le château du même nom. Photos de l’été dernier et de cet été.

Selon les estimations, Ahr a finalement atteint plus de sept mètres. Certaines maisons ont également perdu leur toit. À certains endroits, le niveau de la rivière peut être plus élevé en raison de l’accumulation de débris et d’arbres bloquant le pont et donc l’écoulement de l’eau.

Ce n’est que deux heures plus tard que l’équipe de crise du district d’Ahrweiler s’est rendu compte que les données sur le niveau d’eau ne changeaient plus. Il a fallu encore une heure pour annoncer le niveau d’alerte le plus élevé et une évacuation partielle. Mais c’était trop tard et pas assez. Les gens ont dû se réfugier sur les toits de leurs maisons dans de nombreux endroits.

Inondation de juillet 2021 Les inondations dans l’ouest de l’Allemagne, l’est de la Belgique et le Luxembourg en juillet dernier ont tué plus de 200 personnes. 134 personnes sont mortes dans la vallée de l’Ahr. Des centaines d’autres ont été blessés et des milliers se sont retrouvés sans abri. Les inondations ont causé des dégâts d’une valeur de 30 milliards d’euros dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat, soit l’équivalent de 738 milliards de couronnes. La rivière Ahr a emporté ou endommagé 103 ponts. 29 écoles et cinq hôpitaux ont été endommagés.

Jürgen Pföhler de la CDU fait l’objet d’une enquête du bureau du procureur du district d’Ahrweiler depuis des mois sur des soupçons d’avertissements tardifs et d’évacuations.

Il aime prendre des photos et puis il disparaît

Pföhler a refusé de témoigner devant la commission d’enquête parlementaire. Cependant, il est basé sur des déclarations de témoins qu’il « a plus ou moins disparu » pendant la nuit. Ils ne l’ont vu que brièvement au centre des opérations lorsqu’il a pris une photo avec le ministre régional de l’Intérieur, et il n’était même pas au téléphone.

De plus, le centre des opérations des zones les plus touchées est situé au sous-sol, où le signal cellulaire est faible. Les plans de crise manquent également.

Pföhler a mis fin à son poste l’automne dernier lorsqu’il a pris sa retraite.

Serveurs SWR rappelerque la commission d’enquête de l’assemblée régionale est politique et que ses membres essaient clairement de garder le premier ministre Dreyer et le ministre de l’intérieur Lewentz hors des projecteurs et de concentrer l’attention non pas sur le niveau régional mais sur le district et le niveau municipal.

Rapport de l’année dernière Liste des nouvelles de la ville touchée d’Altenburg :

Le comité doit également interroger des témoins en octobre. Le rapport final pourrait ne pas être publié cette année.

Démission du ministre fédéral

Selon SWR, le seul impact politique des activités du comité a été la démission de la ministre fédérale de la famille, Anne Spiegelová, qui a occupé le poste de ministre d’État à l’environnement en juillet dernier. Le politicien des Verts est parti en vacances pendant un mois en France après les inondations et n’a pas agi de manière convaincante pendant les inondations, mais il a maintenu son image politique dans ses communications avec les responsables.

Cependant, les inondations ont affecté la politique nationale allemande l’année dernière, lorsqu’elles ont influencé la campagne électorale de la CDU. Son président et chancelier de l’époque, Armin Laschet, a été filmé en train de rire hystériquement derrière le président fédéral. Il a simplement exprimé son soutien aux personnes handicapées.

À l’époque, Laschet était le Premier ministre de la Rhénanie du Nord-Westphalie, qui a également été durement touchée par les inondations.

Une vue comparative de Kreuzberg à Altenburg:

Hebdomadaire Se concentrer, qui s’est tenu au courant de la situation dans les zones touchées depuis les inondations, a également écrit sur la déception des résidents locaux. Après l’inondation, les autorités ont promis aux gens une aide rapide et non bureaucratique. Mais selon Focus, la réalité est différente.

Les victimes des inondations, malgré les proclamations politiques, doivent traverser une jungle de bureaucratie, remplir d’innombrables formulaires et contourner de multiples autorités. De nombreux habitants de la vallée de l’Ahr ont perdu leur force et leur courage et ont renoncé à se battre pour obtenir une compensation. Beaucoup n’ont pas vu l’argent, souligne le magazine.

La rapidité des aides d’État en Rhénanie-Palatinat a également été critiquée par l’opposition locale CDU. Moins d’un an après la catastrophe, la Banque structurelle et d’investissement n’a versé qu’un demi-milliard d’euros sur les 15 milliards promis.

Des centaines de personnes ont manifesté contre les obstacles bureaucratiques la semaine dernière à Mayence, la capitale de la Rhénanie-Palatinat. Selon eux, le processus de versement des subventions est trop compliqué et prend beaucoup de temps.