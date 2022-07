La revanche de la Croatie pour la finale de la Coupe du monde : la France ne jouera pas pour la victoire en Ligue des Nations

Les footballeurs français n’ont même pas remporté le quatrième match du groupe A1 de la Ligue des Nations, les champions en titre ont donc raté l’occasion de se qualifier pour le Final Four. Les champions du monde en titre ont perdu 0-1 contre la Croatie lors de la dernière rediffusion de la finale de la Coupe du monde, a décidé Luka Modri ​​sur penalty. Le Danemark reste en tête du groupe après une victoire 2-0 à domicile contre l’Autriche.

Modrič a profité de la faute de Konaté dans la surface de réparation à la cinquième minute et a converti le penalty, bien que le gardien Maignan ait rattrapé le côté et saisi le ballon. La Croatie a battu la France pour la première fois, ne faisant match nul que lors de ses neuf matches précédents. Ils ont perdu deux points du Danemark en tête.

« Les Bleus » n’ont gagné que deux points en quatre matches en juin et sont à la dernière place du groupe derrière l’Autriche. Les hommes de l’entraîneur Didier Deschamps n’ont marqué aucun but après 23 matchs et ont mis fin à leur plus longue séquence de buts de l’histoire.

Le Danemark avait déjà marqué deux fois en première mi-temps, Wind et Skov Olsen entrant. De cette façon, l’équipe du Nord a partiellement corrigé sa précédente défaite à domicile contre la Croatie, sur le terrain de laquelle elle s’affrontera dans une bataille directe pour la première place au prochain tour.

La Slovaquie a perdu contre le Kazakhstan pour la deuxième fois dans le groupe C3. Après la défaite à domicile de la semaine dernière, qui a vu l’entraîneur tefan Tarkovi perdre sa place, ils ont perdu aujourd’hui 1:2 au stade de Nur-Sultan.

La Slovaquie a organisé le premier duel sous les assistants intérimaires Samuel Slovák et Marek Mintál contre l’Azerbaïdjan, mais a de nouveau échoué contre le Kazakhstan. L’équipe locale a marqué deux fois en première mi-temps grâce à Vorogovsk et Astanov, seul Bero étant réduit après la mi-temps. La Slovaquie a terminé le match sans que Duda soit expulsé.

Le Kazakhstan a quatre points d’avance sur ses adversaires d’aujourd’hui en tête du groupe. Lors du deuxième match, l’Azerbaïdjan a battu la Biélorussie 2-0 et l’a remplacé à la troisième place.

Ligue des Nations – Tour 4 :



Groupe A1 :

Danemark – Autriche 2:0 (2:0)

Buts : 21. Vent, 37. Skov Olsen.

France – Croatie 0:1 (0:1)

Buts : 5. Stylo Modrič z.

Table:

1. Danemark 4 3 0 1 6:3 9 2. Croatie 4 2 1 1 3:4 sept 3. L’Autriche 4 1 1 2 5:5 4 4. France 4 0 2 2 3:5 2

Groupe B2 :

Islande – Israël 2:2 (1:1)

Buts : 9. Thorsteinsson, 60. Helgason – 35. Safuri, 67. Peretz.

Table:

1. Israël 3 1 2 0 6:5 5 2. Islande 3 0 3 0 5:5 3 3. Albanie 2 0 1 1 2:3 1

Groupe C3 :

Kazakhstan – Slovaquie 2:1 (2:0)

Buts : 18. Vorogovsky, 39. Astanov – 51. Bero. K : 87. Veuf (SR).

Azerbaïdjan – Biélorussie 2:0 (0:0)

Buts : 76. Emreli, 90.+3 Shejdaev.

Table: