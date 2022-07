Les joueurs tchèques de roller hockey affronteront les États-Unis aux Jeux mondiaux pour l’or – T sport – Télévision tchèque

Les joueurs tchèques de roller hockey ont une certaine quatrième médaille lors de leur cinquième participation aux Jeux Mondiaux. Avant leur victoire en Pologne, ils avaient décroché le bronze en 2009 à Taïwan et en 2013 à Cali. Ce n’est qu’en 2005 à Duisburg qu’ils ont terminé cinquièmes. A Birmingham, il étoffera sa collection de médailles tchèques après la médaille d’argent de Jaroslav Lorenc au bowling lundi.

« Nous sommes heureux qu’après le coup de poing entre les yeux que nous avons reçu lors du match perdu contre l’Italie, nous ayons atteint la finale. Nous avons sensiblement changé la composition et mis Daniel Brabec dans les buts en tant que spécialiste, car il travaille en France. Les changements semblaient efficaces et les joueurs ont rempli le plan tactique. Nous renouons avec la victoire et nous nous préparerons bien pour la finale avec l’équipe américaine », a déclaré l’entraîneur et manager de l’équipe Martin Mecera. site Internet inlinehokej.cz

Les joueurs de floorball s'affronteront pour le bronze aujourd'hui à partir de 17h00 CET contre la Lettonie. Diffusion en direct diffusée par T sport Plus.

Lundi, les représentants tchèques ont terminé juste en dessous du podium du parkour, dont la première a eu lieu aux Jeux mondiaux. Adela Měrková a terminé quatrième du style libre et Martin Chromeček a pris la même position dans la compétition de vitesse. Il a raté le bronze par huit cents. Jindřiška Vaněčková a terminé cinquième en tir à l’arc.

Les joueurs de roller hockey ont pris les devants à 4:35, lorsque Marek Loskot a utilisé un avantage numérique lorsque Lambert Hamon a été expulsé. À la 10e minute, Maxime Langlois a déjoué Daniel Brabec et égalisé. Cependant, en seulement 19 secondes, Bernad est revenu à la tête de l’équipe tchèque, dépassant deux fois Damien Lafourcade.