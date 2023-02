L’Allemagne commémore l’anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine à travers le pays

Berlin – Aujourd’hui, l’Allemagne commémore le premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine. Des piets et des mémoriaux ont eu lieu à travers le pays, et d’autres sont prévus pour le week-end. Les autorités fédérales, régionales et municipales ont accroché le drapeau ukrainien en signe de solidarité. Aujourd’hui, le drapeau ukrainien flotte devant la chancellerie ou près du Bundestag. 10 000 personnes se sont rendues à une manifestation pro-ukrainienne à Berlin.

Des politiciens allemands ont également révélé leur implication avec l’Ukraine. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier a tenu une réunion commémorative centrale à sa résidence de Berlin avec l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne Oleksiy Makeyev, à laquelle ont participé de hauts responsables de l’État, dont le chancelier Olaf Scholz.

« Nous sommes du côté de l’Ukraine », a déclaré aujourd’hui sur Twitter la secrétaire fédérale de l’Intérieur Nancy Faeser. « L’attaque brutale (du président russe Vladimir) Poutine contre la population ukrainienne a forcé des millions de personnes à quitter leur patrie, en particulier des femmes et des enfants. Nous continuons à faire de notre mieux pour aider et pour cela, nous avons besoin de plus de solidarité en Europe », a déclaré Faeserová dans un communiqué. entretien avec la radio allemande Deutschlandfunk. Ainsi, il a de nouveau indiqué le souhait de l’Allemagne que plusieurs pays de l’UE s’impliquent davantage dans la prise en charge des réfugiés.

Faeserová a déjà annoncé il y a une semaine que les pays de l’Union européenne devraient redistribuer les réfugiés de guerre ukrainiens. « La Pologne a accueilli plus de 1,5 million de personnes, nous sommes plus d’un million et d’autres grands pays de l’UE, comme l’Espagne, seulement 100 000, ne peuvent pas rester comme ça », avait-il déclaré à l’époque.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a à son tour attiré l’attention sur le fait que Poutine a expulsé non seulement les Ukrainiens de leurs maisons, mais aussi les Russes. Il a ajouté que 200 000 Russes ont été tués ou blessés en Ukraine. « Avec la guerre d’agression contre l’Ukraine, Poutine met en péril l’avenir de son peuple », a-t-il déclaré.

La solidarité avec l’Ukraine a également été exprimée aujourd’hui par le festival international du film Berlinale, qui a présenté le documentaire Eastern Front des réalisateurs ukrainiens Yevhen Titarenko et Vitaly Mansky en première mondiale dans la capitale allemande. La République tchèque a participé à la coproduction du film.

Plus de 10 000 personnes ont manifesté dans le centre de Berlin pour marquer le premier anniversaire de l’invasion russe, selon la police. La foule, dont beaucoup portaient des drapeaux ukrainiens, s’est dirigée vers la porte de Brandebourg, illuminée en bleu et jaune. Devant l’ambassade de Russie, située à proximité, les gens ont scandé : « La Russie est un État terroriste ». Environ 800 policiers ont été déployés.

Dans toute l’Allemagne, notamment à Berlin, Munich, Dresde et Cologne, des manifestations contre l’agression russe ont eu lieu aujourd’hui et également ce week-end. La vie dans les rues de la ville de Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, s’est arrêtée une minute à midi en mémoire du sort de l’Ukraine. L’épave d’un char russe T-72 était visible dans la capitale allemande devant l’ambassade de Russie depuis tôt le matin, où il restera tout le week-end. Cet engin a été détruit par les Ukrainiens en mars dernier lors de la bataille de Kiev.

Selon le président allemand, Poutine prolonge la guerre, pas les armes occidentales

La guerre en Ukraine n’a pas été prolongée par des livraisons d’armes de l’Occident, mais par le président russe Vladimir Poutine, qui a pu arrêter les combats en retirant ses troupes. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier l’a annoncé aujourd’hui à Berlin lors d’un service commémoratif central à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans son discours, il a souligné que l’Allemagne est le plus grand fournisseur d’aide à l’Ukraine en Europe et que Kiev peut continuer à compter sur le soutien allemand.

« C’est la Russie qui attaque brutalement un pays voisin. C’est la Russie qui envoie encore de nouvelles troupes en Ukraine. Ce n’est pas l’aide militaire occidentale qui prolonge la guerre », a déclaré Steinmeier lors d’un service commémoratif tenu à sa résidence de Bellevue, Berlin. Palais avec l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne Oleksiy Makeyev. Parmi les invités figuraient le chancelier fédéral Olaf Scholz, des juges de la Cour constitutionnelle, le président du Bundestag Bärbel Basová et le maire de Hambourg Peter Tschentscher, qui préside actuellement le Conseil fédéral.

Le président allemand a déclaré que Berlin aidait l’Ukraine à une échelle sans précédent, en termes d’armement, d’économie et d’aide humanitaire. « L’Allemagne aujourd’hui, y compris l’aide militaire, est le plus grand bailleur de fonds européen pour l’Ukraine. Je suis sûr qu’elle le restera malgré toutes les controverses et les débats parfois vifs », a déclaré Steinmeier. Il a ajouté que les dirigeants politiques allemands avaient compris l’importance de soutenir l’Ukraine. « On peut compter sur l’Allemagne », a-t-il déclaré.

« Plus d’un million d’Ukrainiens ont fui la guerre avec nous », a-t-il dit, ajoutant qu’il était reconnaissant à l’Allemagne pour son soutien. Selon lui, l’Allemagne est également prête à aider la reconstruction d’après-guerre de l’Ukraine et son chemin vers l’Union européenne.

Dans son discours, Steinmeier a vivement critiqué l’autoritaire président russe Poutine. « Celui qui a permis de tuer et de tuer, qui a détruit l’Ukraine et ses villes avec des bombardements, qui a kidnappé des enfants, qui a laissé ses soldats saigner sans raison tous les jours, l’histoire ne le verra jamais comme un vainqueur. Il a perdu », a-t-il déclaré.

Le président allemand a également mentionné le plan de la Chine pour mettre fin à la guerre. « La question de savoir si la Chine veut jouer un rôle constructif reste une question », a-t-il déclaré. Il a noté que dans un tel cas, Pékin devra négocier non seulement avec Moscou, mais aussi avec Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’adresse aux invités de l’événement anniversaire par vidéo. « L’Allemagne nous a aidés et le jour de la victoire, le pays sera à nos côtés », a-t-il déclaré. Il a remercié l’Allemagne pour son soutien jusqu’à présent et a souligné que le moment était venu de fournir à l’Ukraine plus d’armes pour se défendre.

Scholz : Poutine a échoué, il a misé sur la division, mais l’Ukraine est unie

Le président russe Vladimir Poutine selon le chancelier allemand Olaf Scholz échouer. Il a lancé une guerre d’agression et misé sur la division, mais a conduit à l’inverse. L’Ukraine est plus unie que jamais et les pays de l’UE sont également solidaires. Scholz c’est indiqué dans courtes vidéos, publié par son bureau à l’occasion du premier anniversaire de la guerre. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron et le roi britannique Charles III ont également exprimé leur soutien à l’Ukraine.

« Le monde après le 24 février n’est plus le même qu’avant », a-t-il rappelé l’année dernière dans une vidéo d’environ 2,5 minutes. Scholz, selon laquelle la Russie a mené une guerre d’agression implacable contre l’Ukraine, qui a déjà coûté la vie à des milliers d’Ukrainiens innocents. « Ce qui nous étonne tous, c’est la détermination et le courage des femmes et des hommes ukrainiens ; la façon dont ils ont défendu leur liberté », a-t-il déclaré.

« L’Allemagne les soutient en cela – aussi fortement et aussi longtemps que nécessaire », a souligné la chancelière allemande. « Plus tôt le président russe (Vladimir Poutine) se rend compte qu’il n’atteindra pas ses objectifs impérialistes, plus il y a de chances de mettre fin à la guerre plus tôt. Poutine l’a entre les mains. Il peut mettre fin à la guerre. »

Dans un court message sur Twitter en français, anglais et ukrainien, Macron a déclaré : « L’Ukraine, l’Ukraine, la France sont à vos côtés. Pour la solidarité, la victoire et la paix ».

Roi d’Angleterre Charles III. Dans une déclaration que l’AFP a qualifiée d’inhabituellement brutale, il a condamné l’attaque non provoquée de la Russie. « Le monde regarde avec horreur toutes ces souffrances inutiles. Ensemble, nous sommes unis », a-t-il déclaré.