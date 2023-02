Selon Macron, l’Occident devrait réfléchir à la manière dont il abordera les demandes de la Russie lors des négociations

Selon le président français Emmanuel Macron, l’Occident doit d’abord réfléchir à la manière dont il réagira aux exigences de sécurité de la Russie concernant l’Alliance de l’Atlantique Nord si le président russe Vladimir Poutine décide de reprendre les pourparlers de paix en Ukraine. Macron l’a dit dans une interview à la station TF1 enregistrée lors de sa visite aux États-Unis, rapporte Reuters.

« L’un des points fondamentaux auxquels nous devons faire face est – comme le dit toujours Poutine – la peur que l’Otan vienne jusque chez lui et aussi le déploiement de missiles qui pourraient menacer la Russie », a déclaré Macron. « Ce sera l’un des sujets des pourparlers de paix, nous devons donc préparer ce que nous voulons faire, comment nous allons protéger nos alliés et les États membres et comment nous allons fournir des garanties à la Russie lorsqu’elle reviendra dans le table de négociation. , » il ajouta.

La Russie et les États-Unis, qui dirigent l’alliance de défense occidentale, ont déclaré cette semaine qu’ils étaient prêts à traiter l’un avec l’autre, même si le président américain Joe Biden a posé des conditions à Poutine pour montrer son désir de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitri Peskov, a à son tour conditionné les négociations à la reconnaissance de l’annexion de quatre territoires ukrainiens par les États-Unis.

continuer à lire

Vous voulez comprendre ce qui s’est passé en Russie ? Vous ne pouvez pas manquer ces livres

Lire l’article «

Lors d’un appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz vendredi, Poutine a déclaré que les pourparlers de paix de la Russie avec l’Ukraine étaient perturbés par le soutien occidental à Kiev. Il a longtemps soutenu qu’il n’était disposé à négocier un cessez-le-feu avec Moscou qu’à la condition que la force d’invasion russe se retire effectivement d’Ukraine. L’Ukraine a également déclaré précédemment qu’elle ne voulait pas négocier avec Poutine, mais uniquement avec son successeur.

Macron a annoncé jeudi à la Maison Blanche qu’il parlerait à Poutine dans les « prochains jours ». «Je continuerai à lui parler pendant que nous continuons à travailler pour empêcher une nouvelle escalade. Je veux parler, par exemple, de la sécurité des centrales nucléaires (ukrainiennes) », a déclaré le président français.

Selon lui, la Russie et l’Ukraine doivent trouver un moyen d’accéder à la table des négociations. « Au bon moment et dans les conditions déterminées par l’Ukraine, nous les aiderons à assurer la paix », a déclaré Macron. La dernière rencontre directe entre les délégations ukrainienne et russe a eu lieu fin mars et n’a pas abouti. D’autres puissances mondiales, dont la Chine, l’Inde et la Turquie, ont également appelé à des négociations et au dialogue.

Quelques semaines avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 8 février, Poutine a déclaré à Macron que la Russie avait trois exigences de sécurité fondamentales de la part de l’Occident : pas d’expansion supplémentaire de l’OTAN, pas de déploiement de missiles près des frontières russes et une réduction de l’infrastructure militaire de l’OTAN en Europe. . aux niveaux d’avant 1997. À l’époque, les États-Unis avaient qualifié les demandes de la Russie d’inacceptables. La République tchèque, ainsi que la Pologne et la Hongrie, n’ont rejoint l’Alliance de l’Atlantique Nord qu’en 1999. Actuellement, la Finlande et la Suède demandent à adhérer à l’alliance, mais elles doivent encore obtenir l’approbation de la Turquie et de la Hongrie.