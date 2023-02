LNH | Mauvaise nouvelle pour Boston. L’attaquant tchèque ne jouera pas avant au moins un mois

Les joueurs de hockey de Boston roulent. Ils n’ont perdu qu’un seul de leurs dix derniers matches (0-3 contre Seattle) et l’énorme colonie tchèque, qui comprend quatre attaquants – David Pastrňák, David Krejčí, Pavel Zacha et Tomáš Nosko, a joué un rôle important dans sa campagne victorieuse. Le défenseur Jakub Zbořil figure également sur la liste.

L’attaquant de 30 ans est un spécialiste du breakdown game, jouant en moyenne un peu plus de deux minutes et demie par match, et avec un taux de réussite de plus de 58%, il fait également partie intégrante de la terrain. -dans le. Cependant, il n’a pas participé au match final en raison d’une blessure non précisée.