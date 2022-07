L’Albanie et la Macédoine du Nord ont entamé des négociations d’adhésion avec l’UE

Les négociations d’adhésion à l’UE avec les pays des Balkans occidentaux – la Macédoine du Nord et l’Albanie – ont officiellement commencé. Le début de la présidence du Conseil de l’UE en République tchèque a marqué un moment historique pour les deux pays et pour l’ensemble de l’UE. Le début des pourparlers a été annoncé après la réunion d’aujourd’hui à Bruxelles par la présidente de la CE Ursula von der Leyen, le Premier ministre tchèque Petr Fiala et les Premiers ministres albanais Edi Rama et macédonien du Nord Dimitrij Kovačevski.

« Les deux pays se battent depuis longtemps pour cette étape. Comme nous le savons tous, ces derniers temps, le principal obstacle a été la relation entre la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Elle a été débloquée avec succès. Je suis heureux que la présidence tchèque donne suite à la travail de la Présidence française, et je suis également heureux d’avoir l’opportunité de participer au moment de fête et de travail d’aujourd’hui. » a déclaré le Premier ministre tchèque.

Il n’est pas facile d’obtenir des résultats acceptables pour tous. Ces dernières années, les deux pays ont été liés dans le temps et sur le plan procédural dans le cadre du processus d’intégration à l’UE. Pour entamer leurs négociations, une solution doit être trouvée aux exigences de la Bulgarie concernant les obligations d’un accord bilatéral amical avec la Macédoine du Nord. Le cadre de contenu de l’accord a été négocié par la France sous sa présidence. Sous la présidence tchèque, l’accord a été minutieusement confirmé au parlement macédonien et toutes les étapes procédurales nécessaires ont été franchies.

« Il est dans notre intérêt que les pays des Balkans occidentaux s’intègrent le plus rapidement possible dans l’UE. C’est dans l’intérêt de toute l’Europe et compte tenu de ce qui se passe autour de nous et de la situation en matière de sécurité, nous voulons donc que les Balkans dans leur ensemble soient stabilisés et fassent partie d’une Europe commune. » a ajouté le Premier ministre Fiala.

La région des Balkans occidentaux est depuis longtemps l’un des domaines prioritaires de la politique étrangère tchèque. La politique d’élargissement est un outil stratégique important pour l’UE afin de maintenir la paix, la stabilité, la démocratie et la prospérité en Europe.

« Il reste encore un long chemin à parcourir pour devenir membre à part entière de l’Union européenne, ce qui prendra bien sûr encore quelques années. Mais tout le monde est très intéressé à rendre le processus aussi court que possible, et tant l’Albanie que le Nord La Macédoine a exprimé un grand désir de remplir toutes les conditions afin de pouvoir entrer dans l’UE et devenir un État membre de l’Union européenne dès que possible.. Nous essayons de faire avancer les choses le plus rapidement possible. C’est pourquoi nous avons eu une conférence intergouvernementale aujourd’hui, qui a en fait lancé tout le processus. » dit Petr Fiala.

Le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavský a ouvert la conférence intergouvernementale au nom de l’Union européenne. Plus profond Communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères.