12.h – L’Europe corrige une humeur vendeuse plus forte ce matin, BCPP toujours dans le rouge, l’euro se renforce fortement, le pétrole monte, l’or monte sur un dollar faible

Les marchés boursiers européens sont légèrement plus faibles le matin, lorsqu’ils peuvent corriger l’ambiance négative initiale. La raison de cette augmentation pourrait être les données finales d’Eurostat sur l’évolution de l’inflation dans la zone euro et les douanes de l’UE. Si cela confirme la poursuite de la tendance générale à la croissance des prix, les premiers signes d’un changement et d’une stabilisation possibles sont apparus, sous la forme d’une légère baisse du taux de croissance des services et donc de la composante sous-jacente de l’inflation. Dans un premier temps, il y aura une réunion trimestrielle du conseil bancaire de la BCE, ce qui sera la première fois en 11 ans que le principal taux d’intérêt sera supprimé.

L’attention est attirée l’une vers l’autre afin qu’elle continue le cycle dans ele s compagnie tels que Novartis, Ubisoft, Remy Cointreau, Vinci, Telenor, Assa Abloy, Swedbank et Finnair.

Ainsi, Dleit fait le jour dans le secteur de l’énergie, répondant à une offre tarifaire spéciale pour les minorités déplacées d’EDF. C’est environ 17 % au-dessus de la moyenne publique, ce qui se traduit par une augmentation de 15 % des titres.





L’euro s’est renforcé plus fort que le dollar dans la matinée.

La couronne est volatile face à l’euro et s’est renforcée face au dollar.







L’huile est conservée à proximité des animaux publics et fournit des informations dynamiques.

L’or s’est renforcé alors que le dollar s’est affaibli.





BCPP légèrement déficitaire le matin. La pression de vente dans le secteur bancaire a été satisfaite par une demande continue d’actions EZ.

EZ semble réagir au départ de la France, bien que les comparaisons réciproques soient un peu illusoires, car les deux titres ont connu des évolutions très différentes ces dernières années. EDF a eu beaucoup de problèmes et le cours de son action n’a pas changé au cours des 2 à 5 dernières années et évolue dans une fourchette de prix relativement petite proche de sa valeur actuelle. Les actions EZ, en revanche, se situaient sous le K500 il y a deux ans, malgré une rentabilité généralement saine et stable. vous voilà sûr de soi dr et dle l’ont soulevé. Par conséquent, il est inutile de comparer et d’obtenir d’une manière ou d’une autre un prix de « réception » potentiel dans EZ. La question se pose de savoir s’il est logique, du point de vue de l’entreprise et du propriétaire majoritaire à 70 %, d’essayer d’obtenir le contrôle total de l’entreprise dans une situation de « prix de pointe », alors qu’il est clair que les coûts d’obtention d’un tel contrôle seront probablement énorme.

Bourse de Prague En ligne 12:11:02

N’appelez pas Cours Changer Le volume Confiance AVAST 155,50 0,61 % 1.36 million 154,55 COLT(CZG) 553,00 -0,36% 0,84 million 555,00 EZ 1113.00 1,18 % 235.21 million 1100.00 ERSTE 593,00 -0.70% 42,71 million 597.20 Ko 632,50 -1,56% 35.23 million 642,50 KOFOLA 287,00 0,00 % 0,19 million 287,00 PIÈCE DE MONNAIE 85,10 0,12 % 5.06 million 85,00 PHOTO 62,60 -1,26% 0,53 million 63,40 PILULE 1100.00 3,77 % NaN million 1060.00 PM 16400.00 0,74 % 2,86 million 16280.00 VIG 525,00 -0,94% 0,03 million 530,00 Objet : Bourse 324.03 million