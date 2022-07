Macron affrontera Le Pen au second tour, il a remporté le soutien des candidats qui ne se sont pas avancés

Les résultats préliminaires du premier tour de l’élection présidentielle française dimanche soir ont confirmé les attentes selon lesquelles le second tour du 24 avril serait une répétition du duel entre l’avant-centre Emmanuel Macron et la dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen.

Le président actuel et son rival ont tenté d’attirer un grand nombre d’électeurs dans des discours après l’annonce des projections électorales, promettant de construire l’unité dans la société française. Les sondages pour le second tour montrent toujours une légère avance de Macron, avec un certain nombre de candidats malheureux faisant la queue contre Le Pen.

Des estimations constamment mises à jour par la principale agence de sondage française ont donné à Macron une victoire d’environ cinq points de pourcentage, avec environ 28% des suffrages exprimés.

Juste avant onze heures du soir, Macron a lui aussi pris la tête officielle ajout voter lorsque Le Pen est tombé sous la barre des 27 %. Derrière lui dans les estimations se trouve le représentant de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, dont les gains se sont améliorés dans la soirée et frôlent la deuxième place.

Les trois politiciens visent à améliorer les résultats en 2017, lorsque Macron a gagné avec 24 % suivi de Le Pen avec 21,3 %, tandis que Mélenchon a été choisi par 19,6 % de l’électorat. En revanche, les représentants traditionnels des partis français ont échoué lors du vote de dimanche. La candidate républicaine, Valérie Pécresse, n’atteindra peut-être même pas 5 % des voix, et la socialiste Anne Hidalgo s’en sort moins bien.

Ces deux candidats, ainsi que des représentants des Verts, Yannick Jadot et surtout Mélenchon, ont exprimé dans la soirée leur soutien à Macron ou demandé à leurs partisans de ne pas voter pour Le Pen au second tour. Bien qu’il ait changé sa rhétorique et son programme ces dernières années, les critiques, dont Macron, le qualifient toujours de dangereux extrémiste.

Parmi les principaux candidats, Le Pen n’est soutenu que par un autre représentant d’extrême droite, ric Zemmour, qui a perdu considérablement dans les sondages d’opinion ces dernières semaines et semble n’avoir été voté que par 7 % des électeurs.

Selon les sondages, Macron va probablement gagner

Dimanche apporte également de nouveaux sondages sur le duel attendu entre Macron et Le Pen, alors que similaires aux prévisions des jours précédents, ils montrent certains avertissements sur leurs chances. Selon l’agence Ipsos, 54% des Français ont l’intention de voter pour le président, tandis que 46% de Le Pen, l’agence Ifop estime même le soutien de Macron au second tour à 51%.

« Ne vous y trompez pas, rien n’est décidé et les débats que nous aurons dans les deux prochaines semaines sont décisifs pour notre pays et pour l’Europe », a déclaré le patron de l’Elysée dans une allocution du soir. Macron a été critiqué pour ne pas accorder suffisamment d’attention à la campagne et à la priorisation de la politique étrangère, qu’il utilise pour éviter une confrontation directe avec son rival.

Dimanche, il a déclaré qu’il toucherait toutes les circonscriptions, y compris les partisans de Le Pen, « dans le but d’unir différentes croyances et différentes priorités » pour le reste de la campagne.

Dans son état-major, Le Pen a une nouvelle fois promis aux électeurs surtout sécurité et sécurité sociale et a appelé la France « de toutes origines » à voter pour lui et à aider la France à changer. « Je vois l’espoir que le pouvoir grandit pour reconstruire le pays. Tous ceux qui n’ont pas voté pour Emmanuel Macron aujourd’hui, rejoignez-nous », a déclaré l’homme politique, qui semble le plus proche du succès à sa troisième tentative.

Près de 50 millions d’électeurs peuvent voter en France et dans ses territoires d’outre-mer, et selon les derniers chiffres, quelque 36 millions d’entre eux se rendent aux urnes. Bien que le taux de participation ait été inférieur à celui des trois élections précédentes, les inquiétudes suscitées par le taux d’intérêt record de 2002, lorsque 28,4 % des électeurs éligibles ne se sont pas présentés aux élections, n’étaient pas fondées.

Vidéo : Macron n’est pas proche des gens ordinaires. La victoire de Le Pen serait la fin de l’Europe, a déclaré Rupnik (8 avril 2022).