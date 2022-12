Lac des cygnes avec des cygnes à plumes. Les universités licencient les professeurs de danse et rejettent les duos homosexuels

Dégâts 11 décembre 2022

Un professeur de danse de salon a été licencié par la célèbre université parisienne de Sciences Po après avoir refusé de danser avec deux hommes ou deux femmes. Oui, je confirme que je parle des hommes et des femmes de mon cursus. Ce n’est pas une expression offensante, mais un vrai professeur viré n’a pas peur d’en parler.

Sciences Po propose des activités culturelles et sportives à ses étudiants, de la boxe au bridge en passant par la danse de salon. C’est Valérie qui s’occupe de ce dernier cours, que suivent une soixantaine d’élèves, pour leur enseigner une variété de danses « tissage classique » trois fois par semaine, du tango argentin à la rumba cross scale. Cependant, au début du nouveau semestre après Noël, les étudiants trouvent la salle de bal fermée. Leur professeur a été licencié par la direction de Sciences Po. Valérie, qui a enseigné pendant huit ans en tant qu’enseignante à temps partiel, a été accusée de « discrimination », écrivez Le Parisienne.

L’enseignante a été dénoncée par plusieurs élèves qui l’ont accusée de « propos sexistes, dégradants, discriminatoires, racistes », selon un porte-parole de l’école. Les élèves sont « mal à l’aise » avec le « sexisme, considéré comme de la vieille école » de Valéria.

L’université a demandé à Valeria de changer sa façon de fonctionner en laissant le terme « garçon-fille » pour ceux qui « dirigent et suivent » dans la danse et d’éviter la discrimination sexuelle. Cependant, le professeur de danse, comme il l’a dit, a refusé de « s’incliner ». Alors l’école lui a dit au revoir.

Valérie a déclaré au Parisien qu’elle n’avait tenu aucun « remarque discriminatoire ou offensant » et avait bien refusé de « se conformer » à la demande de Sciences Po. « Je reconnais et réaffirme que j’ai dispensé mon cours en utilisant à la fois des termes masculins et féminins. Ce n’est pas une expression de mépris, mais bien réelle », a-t-il ajouté. Le professeur, qui a « plus de trente ans de danse de salon » derrière lui, a prévenu que cette discipline a « la notion de séduction entre un partenaire, un homme et une femme. » . « Deux femmes dansent ensemble, franchement, je trouve ça moche », dit-il. Il met en garde contre une dictature imminente. « Politiquement correct, il faut oublier ! Quand le Lac des Cygnes aura-t-il des oies à plumes ? », a ajouté Valérie.