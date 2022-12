Des gaz lacrymogènes et des dizaines de prisonniers. A Paris, la folie éclate après un match de foot

Les fans marocains ont été les premiers à descendre dans les rues de Paris pour célébrer vaincre le Portugal (1-0) et la course historique de son pays aux demi-finales de la Coupe du monde. Quelques heures plus tard, ils ont été rejoints par les Français qui fêtaient victoire sur l’Angleterre (2:1). Environ 20 000 personnes se sont rassemblées sur l’avenue principale de Paris, les Champs-Elysées.